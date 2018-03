Wódka, pejsy, papierosy. Tak bawią się Żydzi. „Żyją z zasiłków, bo zgłębiają tajniki wiary” [VIDEO]

Przeciętny Żyd wyglądem zewnętrznym nie odbiega mocno od tego, jak noszą się mieszkańcy Europy. Ta reguła nie dotyczy jednak chasydzkiej mniejszości. Jej przedstawicieli można spotkać w Polsce, gdzie pojawiają się na dorocznych uroczystościach upamiętniających najważniejszych twórców ruchu. Imprezy są suto zakrapiane alkoholem.

Jednym z miejsc, gdzie można obejrzeć chasydów, jest Lelów obok Częstochowy. Przed wojną w miejscowości mieszkało ok. 2 tys. Żydów. W wyniku niemieckich wywózek ostał się jedynie budynek synagogi i zasypany już cmentarz. Jednakże Lelów to miejsce wyjątkowo ważne dla chasydów.

Żydzi zbierają się w miejscowości, by świętować przy grobie cadyka Dawida Bidermana, jednej z najważniejszych postaci dla całego ruchu. Opowieści głoszą, że cnotliwy rabin dzięki modlitwom i rytualnym tańcom odzyskał władzę w jednej z nóg. Od tego momentu budził ogromne zainteresowanie mniejszości żydowskiej z okolic.

Chasydzi wierzą, że dusza zmarłego rabina przychodzi, co roku do miejsca nagrobku i zabiera prośby zgromadzonych tam osób wprost do Boga. Potwierdza to jeden z organizatorów Simcha Krakowski, który przez długi czas żył w bezdzietnym małżeństwie, a podczas jednego z wyjazdów do Polski dostał telefon z informacją, iż jego żona jest w ciąży.

Przebieg uroczystości może się wydawać zadziwiający dla osób spoza Lelowa. Miasteczko wypełnia się ubranymi w tradycyjne czarne stroje Żydami, którzy oprócz charakterystycznych pejsów noszą również specjalne nakrycia głowy – sztrajmły.

Zebrani nie szczędzą sobie ani alkoholu, ani papierosów. Atmosfera jest radosna i wypełniona śpiewami oraz tańcem. Chasydzi uważają, że właśnie w ten sposób czci się Boga. Po spożyciu udają się na grób cadyka Bidermana, by złożyć jego duszy swoje prośby. Autentyczność grobu została potwierdzona przez uniwersytet w Jerozolimie.

Podobne wydarzenia mają miejsce np. w Leżajsku, gdzie leży Elimelech Weissblum, jedna z trzech najważniejszych cadyków. Uroczystości mają właściwie ten sam przebieg i polegają na libacji połączonej z zabawą i modłami.

W Izraelu chasydzi są uznawani za grupę ultraortodoksyjną. Jej przedstawiciele często żyją z zasiłków, co tłumaczą poświęceniu się zgłębianiu tajników wiary.

