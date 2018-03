Duda nie odebrał telefonu od Tillersona? Ten nie jest już sekretarzem stanu. Zastąpi go szef CIA

Rano pojawiły się doniesienia o tym, że prezydent Andrzej Duda miał nie odebrać telefonu od sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Donald Trump za pomocą Twitter poinformował, że Rex Tillerson opuszcza stanowisko sekretarza stanu.

Zmiany czekają również Centralną Agencje Wywiadowczą, na której czele stanie pierwsza w historii kobieta.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na koncie prezydenta, dotychczasowy szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson opuszcza swoje stanowiska. Zastąpi go dotychczasowy dyrektor CIA Mike Pompeo.

To nie koniec przetasowań w administracji prezydenta. Opróżnione przez Pompeo miejsce zajmie Gina Haspel, dotychczasowa wicedyrektor CIA. Będzie to pierwsza w historii kobieta stojąca na czele amerykańskiego wywiadu.

ZOBACZ: Potworny wypadek autokaru. Dzieci płonęły żywcem [FOTO]

Pompeo jest w waszyngtońskich kręgach uważany za jastrzębia. Posiada również kontakt z neokonserwatywną Tea Party. Do tej pory dał się poznać, jako przeciwnik układania się z Iranem i Moskwą w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Chciał również schwytać i ukarać śmiercią Edwarda Snowdena – współpracownika Narodowej Agencji Bezpieczeństwa.

PRZECZYTAJ: Postępowe problemy w Szwecji. Rząd będzie walczył z islamskimi szkołami. „Nie promują równości płciowej”

SPRAWDŹ TAKŻE: Pobierałeś 500 plus? Możesz być na tej liście. Rodziny z dziećmi muszą zwrócić kilkadziesiąt milionów złotych

Zmiany mogą oznaczać, że Trump stawia na twardy kurs w polityce zagranicznej. Historia pokazuje jednak, że osoby postrzegane jako jastrzębie często okazywały się rozsądnymi dyplomatami, którzy potrafili z jednak z dużym zdecydowaniem bronić interesów własnego państwa.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 marca 2018