HIT INTERNETU. Mistrz kierownicy bez kierownicy. Jak prowadzić auto za pomocą klucza zaciskowego [VIDEO]

Statystyczny kierowca do prowadzenia samochodu najczęściej wykorzystuje kierownicę. Ta część z pewnością ułatwia jazdę, ale nie jest to element niezbędny. Udowodnił to użytkownik Facebooka, który zamieścił w jednej z grup ciekawy materiał. Film zamieszczono poniżej.

Grupa 110% JDM skupia pasjonatów motoryzacji. Ostatnio, jeden z jej użytkowników pochwalił się swoim karkołomnym wyczynem.

Autor materiału video, który szybko zdobył 1,7 mln wyświetleń, udowodnił, że do kierowania samochodem wystarczy klucz.

Na filmie widać, jak kierowca prowadzi swój samochód po dość ruchliwej ulicy. Jedną ręką trzymał narzędzie udające kierownicę. W drugiej znajdował się telefon komórkowy, który uwiecznił całą akcję.

Oczywiście w sieci często można trafić na kierowców, którzy zrezygnowali z tak klasycznego elementu samochodu, jak kierownica. Zaleca się jednak, by nie brać z nich przykładu.

Pozostaje oczywiście pytanie, czy klucz-kierownica posiadał poduszkę powietrzną?

Źródło: FB