Szokująca prognoza pogody. Wielkanoc ze śniegiem i mrozem? Ta symulacja nie pozostawia wątpliwości. Temperatury nawet do minus 12 stopni [VIDEO]

Trudno w to uwierzyć, ale od najbliższego weekendu możemy przypomnieć sobie, jak wygląda zima. Mróz w nocy może sięgać nawet 12 stopni, możliwe są śnieżyce a grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 15 centymetrów.

Wiosenne ocieplenie okazuje się krótkotrwałe. Tuż u progu kalendarzowej wiosny ma wrócić zima, która potrwa co najmniej do 6 kwietnia. Przed jej nadejściem ostrzegają m.in. serwisy pogodowe Meteoprognoza oraz ICM Meteo.

Za wszystko odpowiedzialny jest silny skandynawski wyż. Arktyczne mrozy napłyną tym razem z północy. Ich zderzenie nad Polską z ciepłymi masami powietrza może wywołać miejscami śnieżyce.

„W czwartek niż znad Bałtyku podciągnie powietrze arktyczne nad północno-zachodnią Rosję, stwarzając dobrą sytuację wyjściową dla wyżu znad Skandynawii. Teraz ten będzie mógł je transportować do Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej” – pisze Henryk Piwkowski z ICM Meteo. „W północnych województwach pojawią się opady śniegu z deszczem, pierwszy znak zbliżającej się chłodnej masy powietrza, na pozostałym obszarze, rozproszone niewielkie opady deszczu lub mżawki” – pisze na Twitterze.

Na zamieszczonej symulacji widać, jak skandynawski wyż wysyła nad Polskę falę zimna w kształcie pięści:

Prognoza temperatury na wysokości 850 hPa nie pozostawia złudzeń. Prędko do obecnych wysokich temperatur nie wrócimy. Skandynawski wyż, który zacznie się formować dzięki przemieszczającemu się przez Bałtyk niżowi umocni się i może nam sprowadzić na weekend mroźne powietrze pic.twitter.com/rjB1Ikxi3r — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) 12 marca 2018

Wszystko wskazuje na to, że zima utrzyma się do początku kwietnia, czyli obejmie także święta Wielkanocy. W dzień temperatury mają być wtedy lekko powyżej zera, ale nocą serwisy pogodowe zapowiadają mrozy lub temperaturę w okolicach zera aż do 6 kwietnia.

Póki co, cieszmy się wiosną, która zgodnie z prognozami potrwa tylko do weekendu. W środę będzie zachmurzenie będzie duże, okresami opady deszczu, na północy kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2, 4 st. C na północy, Przedgórzu Sudeckim i Podhalu do 11 st. C na południowym wschodzie, w centrum kraju od 7 do 9 st. C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny, na wybrzeżu i w górach porywisty.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim bez opadów. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, na południowym wschodzie deszczu. W Karpatach okresami opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śniegu od 5 cm do 7 cm. Na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na Pomorzu zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników powodujących oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C miejscami na południu, na Podhalu około -3 st. C. Wiatr słaby, zmienny, na północy umiarkowany, porywisty, północno-wschodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 9 st. C miejscami na południu, na Podhalu około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, na Pomorzu i wybrzeżu porywisty.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, północny. W czwartek zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. (PAP)