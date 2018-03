Dzisiaj wraca do nas zima z mrozem i dużymi opadami śniegu. Ostrzeżenia dla 6 województw. W weekend będzie najgorzej

Dzisiaj na drogach w dużej części kraju będzie bardzo ślisko.Temperatury przy gruncie spadła do kilku stopni poniżej zera a dodatkowo pojawiły się opady marznącego deszczu. W kolejnych dniach pogoda będzie jeszcze bardziej niebezpieczna. Czekają nas duże opady śniegu i nawet kilkunastostopniowe mrozy.

Nad Polskę dotarła strefa chłodniejszego powietrza z północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem dla 6 województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Najgorsze czaka nas w weekend. Temperatura z piątku na sobotę spadnie gwałtownie, nawet do -15 st. C.

W piątek pojawią się intensywne opady śniegu, lokalnie spadnie nawet kilkanaście centymetrów. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -1 do 8, w sobotę od -6 do -4, a w niedzielę -7 do 2 st. C.

Od piątku do niedzieli może spaść nawet do 30 centymetrów śniegu. W górach prognozowane opady będą dużo większe i mogą osiągnąć nawet 50 centymetrów.

Nawró zimy może trwać nawet do następnego weekendu. Potem powinno zacząc się powoli ocieplać.

Źródło: PAP/ tvnmeteo/ Polscy Łowcy Burz