Julia Skripal, a nie jej ojciec, była prawdziwym celem ataku. Twierdzi tak najbliższa rodzina szpiega i jego córki. Atak miał nastąpić z inspiracji matki narzeczonego Julii, która była przeciwna planowanemu przez parę małżeństwu.

Victoria Skripal, kuzynka Julii uważa, że to nie były oficer GRU Siergiej Skripal był celem ataku, do którego wykorzystano niezwykle trujący środek chemiczny.

W rozmowie z brytyjskimi mediami kobieta wyznała, że Julia Skripal pozostawała w związku z Rosjaninem, którego matka ma zajmować wysokie urzędnicze stanowisko w strukturach bezpieczeństwa.

Kiedy chłopak Julii powiadomił swoją matkę o zamiarze ślubu z córką byłego agenta i brytyjskiego szpiega ta wpadła w szał. Według relacji Victorii Skripal, matka chłopaka, jako rosyjska urzędniczka i patriotka nie wyobrażała sobie, że jej syn wyjdzie za córkę osoby, która zdradziła ukochaną ojczyznę i wydała we wrogie ręce dziesiątki szpiegów.

Kobieta miała się również obawiać, że Julia poszła w ślady ojca i w rzeczywistości pracuje dla brytyjskiego wywiadu, a ślub z jej synem to tylko sposób na dotarcie do ważnych informacji.

Zdaniem kuzynki otrutych wszystko wskazuje na to, że za atakiem stała przeciwna małżeństwu matka. Po pierwsze, jak twierdzi, do ataku użyto trucizny, a to metoda typowa właśnie dla kobiet. Po drugie Siergiej Skripal, który od wielu lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, nie stanowił żadnego zagrożenia dla Moskwy. Stwierdziła, że wujek żył jak normalny obywatel i nie miał wrogów.

Oczywiście w wersji kobiety pojawia się wiele dopowiedzeń i niejasności. Trudno np. wytłumaczyć, w jaki sposób matka chłopaka Julii miałaby uzyskać dostęp do wyjątkowo niebezpiecznej substancji chemicznej. Nie jest znana tożsamość kobiety. Brak także potwierdzenia dla matrymonialnych planów Julii Skripal. Jak dotąd w mediach nie pojawił się również opisany przez kuzynkę chłopak otrutej.

Źródło: thesun.co.uk/.abc.net.au/wolnosc24.pl