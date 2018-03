ArmagedOn uziemiony. W Belgii wpadł najbardziej poszukiwany polski haker. „Atakował nawet giełdę kryptowalut”

Polski haker Armaged0n, czyli Tomasz T, który przez 6 lat oszukiwał, wyłudzał i włamywał się na konta – zatrzymany w Belgii. Śledczy przedstawili mu aż 181 zarzutów.

Lista przestępstw hakera jest bardzo dług i bardzo zróżnicowana. Tomasz T. wyłudził np. kilkadziesiąt tysięcy złotych z tzw. kart pre-paid, wykorzystując do tego komputery zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

Podszywał się pod banki, firmy kurierskie i instytucje państwowe, np. urząd Głównego Inspektora Danych Osobowych.

Zaatakował giełdę kryptowalut i spowodował straty sięgające pół miliona złotych. Szyfrował dane na komputerach swoich ofiar, żądał okupu za ich odblokowanie.

Pierwsze znane ślady oszustw Tomasza T. sięgają listopada roku 2011, kiedy to założył fałszywy sklep z elektroniką.

Wpadł w Belgii, gdzie mieszkał i skąd dokonywał wielu przestępstw. Grozi mu teraz wiele lat więzienia. Przyznał się do postawionych mu zarzutów, śledczy złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie go na 3 miesiące.

Tomasz T. na stałe mieszkał razem z rodziną w Belgii znany był także jako Thomas lub Armaged0n.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie apeluje, aby osoby, które mogą być pokrzywdzone przez działalność Tomasza T. zgłaszały się do policji i składały zawiadomienia o przestępstwie.

