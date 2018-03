Kolejne makabryczne szczegóły największego pedofilskiego skandalu w Wielkiej Brytanii. Ponad 1000 ofiar muzułmańskich gangów

Brytyjski dziennik Sunday Mirror ujawnia kolejne makabryczne szczegóły największego pedofilskiego skandalu w Wielkiej Brytanii. Działające przez ponad 40 lat gangi zmuszały do prostytucji nawet 11-letnie dziewczynki.

Ponad 1000 dziewczynek padło ofiarą gangów działających w brytyjskim mieście Telford. Ofiary były, bite, zastraszane, narkotyzowane i zmuszane do prostytucji.

Gangi, złożone głównie z muzułmanów, których, by zwieść oponie publiczną nazywa się Azjatami, polowały nawet na 11 letnie dziewczynki. Władze, pracownicy opieki społecznej przez blisko 40 lat ignorowały doniesienia, a policja tuszowała śledztwa. Zajęła się nimi na poważnie dopiero w 2007 roku, choć pierwsze skargi pojawiły się jeszcze w latach 80-ych XX wieku.

Sunday Mirrorr dotarł do złożonych na policji zeznań ofiar, a także bezpośrednio do niektórych z nich. Jedna z nich, jako nastolatka ąż sześć razy zachodziła w ciążę. Za każdym razem zmuszano ją do aborcji, a tuż po zabiegu do świadczenia usług pedofilom.

Inna mówi, że niemal co dwa dni brała pigułki antykoncepcyjne. W klinice, w której je dawano nikt nie zadawał żadnych pytań.

Następna z ofiar opowiada o tym, iż jako nastolatka została zgwałcona grupowo przez 9 mężczyzn. Nie doniosła wtedy na policję z obawy o życie najbliższych. Jej koleżanka Lucy zginęła wraz z matka i siostrą , w mieszkaniu podpalonym przez członka gangu Azhara Ali Mehmooda.

Kolejna z nich, teraz już 47-letnia kobieta wskazała na 70 swych oprawców. Sama policja z Telford informuje, że w wyniku opreacji Chalice zidentyfikowano ponad 250 pedofilów i gangsterów. Zaledwie 9 z nich udało się skazać – najczęściej na kilkuletnie kary więzienia.

Mimo operacji, rozpoczęty w latach 80-ych proceder trwał nadal. Przez dziesięciolecia schemat był ten sam. Gangi polowały na młode – nawet 11-letnie dziewczynki. Były one narkotyzowane, doprowadzane do nałogu i zmuszane do prostytucji. Zastraszano je przy każdej próbie oporu.

Kilka dziewcząt i ich matki, czy siostry zostało zabitych. Nie wiadomo ile dokładnie zmarło z powodu narkotykowego nałogu. Wiadomo o co najmniej dwóch przypadkach śmierci z powodu przedawkowania. Dziewczynki ginęły też w „wypadkach”.

Gangi ostrzegały ofiary przed współpracą z policją podpalając im mieszkania, czy grożąc śmiercią najbliższym. Jedna z ofiar, z którą rozmawiał dziennik twierdzi, że proceder trwa nadal.

Oprócz samych makabrycznych szczegółów brytyjska opinię publiczną szokuje również to, iż ohydny proceder mógł trwać nawet 40 lat. Według Sunday Mirror są dowody na to, iż policja tuszowała śledztwa.

O sprawie wiedzieli pracownicy opieki społecznej, opieki medycznej, lokalne władze, a nawet nauczyciele. Jak się okazuje, wszyscy byli sparaliżowani strachem o oskarżenie o rasizm. Cały proceder odbywał się w z zamieszkałej głównie przez muzułmańskich imigrantów dzielnicy 170-tysięcznego Telford.

