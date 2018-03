Minister brytyjskiego MSZ atakuje! „To spór nie z Rosją tylko z Kremlem Putina”

Szef MSZ W. Brytanii Boris Johnson oskarżył w piątek prezydenta Rosji Władimira Putina o zlecenie ataku na Siergieja Skripala. „Sądzimy, że to niezmiernie prawdopodobne, że to była jego decyzja, by użyć środka paraliżującego na ulicach W. Brytanii” – powiedział.

„Chcę podkreślić ponownie: spór brytyjskiego rządu nie dotyczy Rosjan, i Rosjan mieszkających w tym kraju, przeciwko którym nie mamy nic, (…) ale to spór z Kremlem Putina” – dodał.

Johnson powiedział to podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych RP Jackiem Czaputowiczem w Londynie.

Wcześniej obaj ministrowie wzięli udział w rozmowach dotyczących współpracy bilateralnej i multilateralnej, m.in. w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, a następnie odwiedzili nowe muzeum poświęcone Bitwie o Anglię.

Źródło: PAP