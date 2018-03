Uwaga: dziś paskudna pogoda dla kierowców. W połowie kraju spadnie śnieg, w drugiej możliwa gołoledź [PROGNOZA]

Zima powraca. Dzisiaj w Polsce spadnie śnieg w górach, w centrum i miejscami na wybrzeżu. Pogoda da się we znaki kierowcom – tam gdzie śniegu nie będzie może pojawić się gołoledź.

W piątek nad Polskę zawita arktyczne powietrze. Będzie pochmurno, wiatr północno-wschodni i wschodni może osiągnąć w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h. W rejonach występowania opadów śniegu wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Na południu IMGW zapowiada opady deszczu, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku po południu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu; suma opadów od 5 mm do 15 mm, a przyrost pokrywy śnieżnej na Dolnym Śląsku o 2 cm do 8 cm. Na obszarze od Ziemi Lubuskiej przez centrum po Mazowsze i Lubelszczyznę opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, przyrost pokrywy śnieżnej o 2 cm do 10 cm. W Sudetach powyżej 600 m n.p.m., a w Karpatach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. na północnym wschodzie, około 1 st. w centrum, do 8 st. na południowym wschodzie

W sobotę do arktycznego powietrza dołączy masa mroźnego powietrza znad Syberii. Zapowiada się prawdziwa zima: opady śniegu, temperatury do minus 10 stopni. Śnieg zawita w pasie od Dolnego Śląska po okolice Kielc i Lubelszczyznę. Pokrywa śnieżna w górach zwiększy się do nawet 10 centymetrów. Maksymalna przewidywana temperatura to 6 stopni na południowym wschodzie Polski.

🔴 Liczby na mapie pokazują grubość (w centymetrach) pokrywy śnieżnej w piątek o godz. 22. Jeśli sprawdzą się te prognozy to w piątek wieczorem na południe od linii Zielona Góra – Warszawa – Terespol będzie biało #pogoda (via @Ventuskycom) pic.twitter.com/YvAVXBznEe — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) 15 marca 2018

W niedzielę ma być jeszcze zimniej – minimalna temperatura na Suwalszczyźnie może wynieść 12 stopni poniżej zera. Pogoda polepszy się dopiero w połowie nadchodzącego tygodnia.

