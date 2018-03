Krople do oczu zastąpią soczewki i okulary? Naukowcy szykują prawdziwą rewolucję

Naukowcy szykują prawdziwą rewolucję w korygowaniu dwóch najczęściej spotykanych wad wzroku: krótko- i dalekowzroczności. Zespół z Bar-Ilan University’s Institute of Nanotechnology and Advanced Materials opracował krople do oczu, które mogą zastąpić soczewki albo okulary korekcyjne.

Nowe krople do oczu mają być rewolucją i pomagać w leczeniu dwóch najczęściej występujących wad wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności.

Póki co szczegółowe informacje na temat nowych kropli są pilnie strzeżone. Wiadomo, że mają one działać w połączeniu z…specjalną aplikacją na smartfony, która będzie skanować oko.

Obecnie prowadzone są testy na grupie ochotników, wcześniejsze próby ze zwierzętami okazały się sukcesem.

Źródło: gazeta.pl/nczas.com