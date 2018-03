Liroy ostro o swoim byłym klubie! „W Kukiz’15 tego nie ma? Wszystkim się w d*pach przewróciło” [VIDEO]

Poseł Piotr ‚Liroy’ Marzec był gościem programu Polsatu „Prawy do lewego. Lewy do prawego”. W trakcie rozmowy objaśnił bez ogródek system działania tzw ‚jedynek’ na listach oraz partii opartej na osobie jej lidera.

‚Liroy’ nigdy nie ukrywał swojej niechęci do świata polityki i panujących w nim zasad. Niejednokrotnie wyjawiał kulisy jego zepsucia oraz destrukcyjnego wpływu władzy na posłów. Nie omieszkał przypomnieć o tym po raz kolejny goszcząc w programie ‚Prawy do lewego. Lewy do prawego’.

W rozmowie z Witoldem Juraszem skrytykował tzw ‚partie wodzowskie’, których charakter sprawia, iż oczekiwania wyborców spychane są na dalszy plan. Na pierwszy zaś wysuwa się chcęć zadowolenia szefa, który nagradza za lojalność pierwszym miejscem na listach, co nie zawsze musi podobać się lekceważonemu suwerenowi.

Dlaczego się u nas nic nie zmienia? Ponieważ zawsze jest walka przecież o szefa! O jakiego obywatela chcesz walczyć? Przecież w partii obywatel nie rozpisze list. Czy ludzie tego nie rozumieją? Że każda partia jest zepsuta do cna bo walczy tylko o swojego posła, o swojego szefa? Szef wystawia jedynki

W swoim wywodzie wyjawił, iż podobna atmosfera ma miejsce również w ruchu Kukiz’15

W Kukiz’15 tego nie ma? Przecież to ja cię wysłałem do sejmu, przecież to ja będę wszystko robił. Wszystkim się w d*pach przewróciło.

