Minister otrzymuje pogróżki. Teraz dostał list z kulą

Jak poinformowała policja, list zawierający groźbę w postaci naboju został wysłany do greckiego ministra spraw zagranicznych, który prowadzi rozmowy z Macedonią w sprawie długotrwałego sporu o nazwę.

W liście z lutego skierowanego do Nikosa Kotziasa napisano, że są dla niego „trzy kule”. W ciągu ostatnich miesięcy Kotzias otrzymywał wiele listów i telefonów z pogróżkami.

Nowa koperta zawierała kulę i list z odniesieniami do jego wysiłków w sprawie Macedonii – powiedział w sobotę przedstawiciel Reutera.

Grecja, która ma swój region o nazwie Macedonia, sprzeciwia się wykorzystaniu tej samej nazwy przez sąsiada, po tym, jak oderwała się od Jugosławii w 1991 roku.

Oczekuje się, że Kotzias uda się w ciągu najbliższych dni do Skopje, aby kontynuować dyskusję na ten temat. Niewielka republika jugosłowiańska i Grecja zgodziły się w tym roku wzmóc negocjacje, aby rozwiązać spór, który rozbudził ambicje Skopje do przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej.

Źródło: reauters.com/nczas.com