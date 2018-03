Ostre loty w najpopularniejszych liniach. Bijatyki, masturbacja i martwe zwierzęta na pokładzie [VIDEO]

Linie lotnicze zdają się przeżywać prawdziwy kryzys – w ostatnim czasie ze względu na dużą liczbę kontrowersji znalazły się pod ostrzałem mediów. W ostatnim czasie w USA pojawiły się krytyczne głosy pod adresem najpopularniejszych linii lotniczych.

W marcowym badaniu opinii aż 67 procent stwierdziło, że było świadkami złego zachowania załogi w samolocie, a ponad 10 procent doświadczyło przykrości na własnej skórze.

Jednak mimo medialnego szumu wydaje się, że liczba przypadków złego zachowania spada w ostatnich latach. W poprzednim roku było 2030 skarg, a w 2016 było ich aż 2227. Co takiego dzieje się w liniach lotniczych?

Owczarek Niemiecki przez pomyłkę został wysłany do Japonii, zamiast do Kansas. Do tej pomyłki doszło w liniach United, okazało się, że pracownicy pomylili i psy i ten, który miał lecieć do Kansas poleciał do Japonii.

Ojciec z dzieckiem został wyrzucony z samolotu linii Southwest Airlaines. Mężczyzna podróżował z dwuletnią córką, która nie chciała usiąść na swoim miejscu. Ojciec poprosił o minutę na uspokojenie dziecka, jednak zostali oni usunięci z samolotu.

Buldog zmarł podczas podróży liniami United Airlines. Właściciele zapłacili 125 dolarów za przetransportowanie swojego psa. Stewardessa miała nakazać schowanie zwierzaka do kosza, w którym ten nie przetrwał podróży.

Do bitwy dwóch pasażerów doszło na pokładzie linii lotniczych Southwest Airlines. Według świadków jeden z pasażerów został poproszony o opuszczenie samolotu i wdał się w kłótnię ze stewardessą. Wtedy do akcji kroczył drugi mężczyzna i wywiązała się między nimi bójka.

Podczas lotu liniami United Express kobieta próbowała otworzyć drzwi. W czasie jednego z lotów z San Francisco pasażerka samolotu zaczęła się dziwnie zachowywać. Próbowała otworzyć drzwi i krzyczała, że „chce umrzeć”. Ostatecznie, z pomocą innych pasażerów, załoga obezwładniła kobietę.

Podczas lotu samolotem liniami Malindo Air jeden z pasażerów masturbował się do oglądalnego filmu pornograficznego. Jeden z pasażerów samolotu postanowił podczas lotu zdjąć spodnie i włączyć sobie film dla dorosłych. Po tym jak stewardessa kazała mu się ubrać, mężczyzna zaatakował członków załogi, a ostatecznie skończył związany linkami.

Źródło: FoxNews/Nczas