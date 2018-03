W Wielkiej Brytanii skatowano nastolatkę! Dziewczynę napadła grupa kobiet. „Biły ją aż straciłA przytomność”

W Anglii skatowano nastolatkę! 18-letnia Mariam Moustafa została skatowana, gdy wracała z centrum handlowego w angielskim Nottingham. Według jej wujka dziewczynę napadła grupa około 10 kobiet. Biły ją tak długo, aż straciła przytomność. Tą sprawą żyje cała Wielka Brytania.

Nastolatka z Egiptu po ataku trafiła do szpitala. Tam lekarze walczyli o jej życie, niestety pacjentki nie udało się uratować.

Jak podaje Daily Mail Mariam Moustafa pochodziła z Egiptu. 18-latka studiowała inżynierię na Nottingham College. 20 lutego dziewczyna wybrała się na zakupy do centrum handlowego. Gdy je opuściła i czekała na autobus, została zaatakowana doszło do tej tragedii.

Niestety jak dotąd nie wiadomo, co je sprowokowało. Z relacji wujka nastolatki – Amr El Hariry pwychodzi na to, że napastniczek mogło być około dziesięciu. Pełne agresji kobiety wsiadły za nią do autobusu i tam się na nią rzuciły. Biły ją tak długo, aż straciła przytomność. Jak dodaje mimo, że wokół było wiele ludzi tylko jedna osoba chciał pomóc jej siostrzenice.

Jak podaje Daily Mail 18-latka otrzymała kilkanaście ciosów w głowę, a następnie, wsiadając do autobusu nr 7, została dodatkowo zwyzywana. Wkrótce po napaści Brytyjka straciła przytomność i została przewieziona do Queen’s Medical Centre.

W wyniku otrzymanych obrażeń 18-latka doznała wylewu krwi do mózgu i zapadła w śpiączkę, a wczoraj wieczorem zmarła w szpitalu Nottingham City Hospital.

W sprawie pobicia zatrzymano dotychczas jedną osobę, 17-letnią Brytyjkę, która opuściła areszt po wpłaceniu kaucji. Policja szuka jednak pozostałych sprawczyń napaści i apeluje do świadków zdarzenia o zgłaszanie się do niej w tej sprawie.

Wujek Mariam wspomniał, że nie była to pierwsza tego typu sprawa. Jak twierdzi na łamach brytyjskich mediów, dwie kobiety z grupy, cztery miesiące wcześniej zaatakowały 18-latkę i jej młodszą siostrę. Mężczyzna twierdzi, że rodzice dziewczyn zgłosili sprawę funkcjonariuszom, jednak ci nic z tym nie zrobili.

Według niego , gdyby mundurowi dokładnie zbadali wcześniejszy atak, jego siostrzenica wciąż by żyła. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. Według środowisk muzułmańskich ten atak mógł być na tle rasistowskim.

