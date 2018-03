Ekipa ratunkowa z Nanga Parbat dostanie najwyższe francuskie odznaczenia? „Legia Honorowa dla Bieleckiego, Urubki, Botora,Tomali i Wielickiego”

Członkowie polskiej ekipy ratunkowej z Nanga Parbat którzy ocalili życie Elizabeth Revol mogą zostać odznaczeni francuską Legią Honorową.

Piotr Paćkowski, mieszkający we Francji polski alpinista, poinformował na Facebooku, że zakończyło się zbieranie podpisów pod petycją do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by ten odznaczył Polaków. „Petycja została przekazana na ręce marszałka Senatu, który prześle sprawę do prezydenta Macrona!” – pisze Paćkowski.

Order Legii Honorowej to najwyższe francuskie odznaczenie. został ustanowiony Napoleona Bonaparte w 1802 roku. Jego dewiza brzmi „Honor i Ojczyzna”.

W akcji ratunkowej brali udział członkowie narodowej zimowej wyprawy na K2 – Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Wyprawą kierował Krzysztof Wielicki, który koordynował też akcję ratunkową. Według informacji Paćkowskiego cała piątka miałaby zostać odznaczona Legią Honorową.

Oznaczałoby to znaczny przyrost liczny Polaków odznaczonych tym orderem. Francuskim odznaczeniem uhonorowani zostali dotąd m.in. książę Józef Poniatowski, marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders, a po roku 1989 roku m.in. Jacek Kuroń, Andrzej Wajda i Bronisław Geremek.

Przypomnijmy, że zespół polskich himalaistów w lutym, podczas dramatycznej akcji ratunkowej na ośmiotysięczniku Nanga Parbat w Himalajach. uratował Francuzkę Elisabeth Revol, która skrajnie wycieńczona Revol utknęła na wysokości ponad 6 tysięcy metrów. Ratownikom nie udało się dotrzeć do jej partnera wspinaczkowego Tomasza Mackiewicza, który po zdobyciu Nanga Parbat nie był w stanie zejść z wysokości ponad 7 tysięcy metrów i prawdopodobnie zmarł pod szczytem z powodu obrzęku mózgu.

Akcja ratownicza wywołała wielkie poruszenie w świecie himalaistów nie tylko ze względu na wielkie poświęcenie Polaków, ale też nieprawdopodobnie szybkie tempo, w jakim Bielecki i Urubko dotarli do Revol. Ich „rajd” na Nanga Parbat nazwano wręcz „himalaizmem XXII wieku”.

