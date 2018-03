Kierowcy w szoku. Koń bez jeźdźca galopował Aleją Prymasa Tysiąclecia w Warszawie [VIDEO]

Kierowcom jadącym w sobotę po południu ruchliwą Aleją Prymasa Tysiąclecia w Warszawie musiały opaść szczęki, gdy zobaczyli, że lewym pasem wyprzedza ich galopujący koń.

Zwierzę było osiodłane ale najwyraźniej postanowiło rozstać się z jeźdźcem i wybrało wolność. Najprawdopodobniej stało się to w ośrodku jeździeckim Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia znajdującym się przy ulicy Kozielskiej, który sąsiaduje z Aleją Prymasa Tysiąclecia.

Jak zwierzę dostało się na ruchliwą kilkupasmową jezdnię, nie wiadomo. W każdym razie wybrało lewy pas i galopem ruszyło przed siebie. Zgłoszenie w sprawie ucieczki konia wpłynęło do warszawskiej policji po godzinie 17. Zwierzę zatrzymały w końcu postronne osoby i pilnowały go do przyjazdu właściciela w asyście policji.

Nikt nie odniósł obrażeń, nie został też uszkodzony żaden samochód. Poniżej efektowny galop przez Warszawę.

Czytaj też: Masa o mordercach Jaroszewiczów. „To Pruszków rozwalił grupę karateków. Przewierciliśmy im kolana”

Zobacz też: Szokujące nagranie. Thomas Morgenstern szykuje się do skoku w zupełnej ciemności. Niesamowity fluoroscencyjny kombinezon w locie [VIDEO]

Zobacz: Tomasz Komenda nie był jedyny? Adam Dudała siedzi w więzieniu już 17 lat. „Zabrakło palców u rąk, żeby policzyć pomyłki popełnione przez śledczych”

Czytaj też: Ekipa ratunkowa z Nanga Parbat dostanie najwyższe francuskie odznaczenia? „Legia Honorowa dla Bieleckiego, Urubki, Botora,Tomali i Wielickiego”