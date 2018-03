Młody mężczyzna włamał się do mieszkania i usiłował brutalnie zgwałcić właściciela. Sąd wydał bardzo łagodny wyrok

Brytyjczyk Jed Riddell trafił do więzienia na trzy lata za włamanie i próbę gwałtu na pijanym mężczyźnie. W samym sądzie na pytanie dlaczego dokonał tej zbrodni? Odpowiedział, że nie rozumie, dlaczego to zrobił.

Jak podaje Daily Mail brytyjski sąd wydał bardzo łagodny wyrok i skazał 27-letniego Jeda Riddell. Mianowicie skazał go na trzy lata wiezienia za włamanie do domu Brytyjczyka i próbę zgwałcenia go, gdy ten spał.

W samym sądzie okazało się, że mężczyzna, który był ofiarą włamywacza znajdował się w stanie upojenia alkoholowego, a gdy się obudził, poczuł, że ktoś próbuje go zgwałcić!

Czytaj też: Poważny wypadek Hillary Clinton. Była kandydatka na Prezydenta USA ma złamaną rękę

Jak czytamy w Brytyjskim portalu sędzia pokrzywdzonego powiedział, że incydent miał traumatyczny wpływ na jego ofiarę.

Sam niedoszły gwałciciel, gdy po raz pierwszy pojawił się w sądzie, zaprzeczył oskarżeniom o to, że próbował zgwałcić mężczyznę, do którego domu się włamał, jednak w trakcie rozprawy sądowej pod wpływem kolejnych dowodów zmienił zdanie.

Niedoszły gwałciciel początkowo twierdził, że „doszło do nieporozumienia” ze strony ofiary całego zajścia, która po przebudzeniu się wyciągnęła złe wnioski. Jednak dowody zebrane w czasie śledztwa w postaci DNA włamywacza potwierdziły zasadność oskarżenia o próbę gwałtu na mężczyźnie.

Okazało się, że Riddell dostał się do mieszkania Brytyjczyka po tym, gdy odblokował zatrzask w drzwiach. Obrona próbowała dać także do zrozumienia w sądzie, że mężczyzna będący ofiarą włamania wypił feralnej nocy dużą ilość alkoholu i stracił nad sobą kontrolę.

Obrońca włamywacza i niedoszłego gwałciciela próbował bronić Jeda Riddell faktem, że ten „zaakceptował fakt, że jest homoseksualny w wieku 20 lat”.

Jak podaje Daily Mail w sądzie okazało się, że oskarżony ma na swoim koncie inne przestępstwa, jednak żadne z nich nie jest podobne do opisanego.

Czytaj też: Prof. Gwiazdowski pokazuje opodatkowanie za Hitlera. Po tym wpisie posypały się na niego gromy [FOTO]

Źródła: Daily Mail/ polishexpress/ Nczas