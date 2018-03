Pogoda podzieliła Polskę grubą kreską. Część kraju w śniegu, część w promieniach słońca [PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia na niedzielę. Silny wiatr w całym kraju, na południu opady śniegu i zawieje. Im dalej na północ tym pogodniej.

Bardzo nieprzyjemnie będzie w województwom na południu Polski. W Małopolsce, na Górnym Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i zmieni świętokrzyskiej spaść może od 15 do 25 cm śniegu. IMiGW ostrzegł, że w tej części kraju pojawią się zamiecie i zawieje śnieżne. Niespokojnie będzie też nad Bałtykiem, wzburzone morze osiągnie 7 w skali Beauforta.

Niestety w całym kraju będzie bardzo mocno wiało, w porywach nawet ponad 70 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od -7 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu – podawał TVN24.

Instytut apeluje też, żeby zwracać uwagę na osoby bezdomne. W sobotę z powodu wymarznięcia zmarły dwie kolejne osoby. Z informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że od listopada z tego powodu poniosło 75 osób.

Źródło: wp.pl