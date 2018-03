„Achtung! Achtung! Za kilka godzin przybędzie. Można zabrać pamiątki z czasów II wojny.” Polska poseł robi sobie jaja z wizyty Angeli Merkel i opozycji

Krystyna Pawłowicz, która jakiś czas temu „odkryła” Twittera, wykorzystała portal do skomentowania zaplanowanej na poniedziałkowy wieczór wizyty Angeli Merkel. Niemiecka kanclerz ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim oraz Andrzejem Dudą. Rozmawiać również będą szefowie dyplomacji obu państw.

Posłanka PiS najwidoczniej mocno przeżywa takie ważne wydarzenie. Pawłowicz postanowiła zwrócić się do szeregów totalnej opozycji, która jest często oskarżana o działanie w interesie Niemiec.

Achtung! Achtung! Za kilka godzin przybędzie… Totalni, na trasę przejazdu… – napisała na swoim profilu posłanka. Dodała również: Pod ambasadą niemiecką zapisy na ucałowanie dłoni.

Pawłowicz zwróciła się również do szefowej niemieckiego rządu. Członkini PiS zaapelowała: Pani Kanclerz,a tak przy okazji, to proszę poinstruować ambasadora Niemiec w PL, by przestał spiskować z totalną opozycją przeciwko legalnym, w końcu demokratycznie wybranym polskim władzom. A od reformy sądów i tak nie odstąpimy i migrantów nie przyjmiemy.

Angela Merkel po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję wybrała się najpierw do Francji, gdzie spotkała się z prezydentem Macronem, uchodzącym za jej wiernego sojusznika. Wizyta w Polsce może oznaczać, że Berlin przykłada wiele uwagi do wydarzeń w naszym kraju.

Źródło: Twitter/wolnosc24.pl