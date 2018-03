„Nieważne, kto głosuje – ważne, kto liczy głosy.” Zobacz jak wyglądały wybory w Rosji [VIDEO]

Mimo że wynik oficjalny wynik wyborów w Rosji poznaliśmy dopiero dzisiaj, chyba nikt nie miał złudzeń, kto zostanie zwycięzcą prezydenckiego wyścigu. Hucznie odtrąbione zwycięstwo Putina po raz kolejny spotkało się z krytyką opozycji i różnych środowisk zagranicznych. Chodzi oczywiście o fakt fałszowania wyborów.

Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy – miał powiedzieć kiedyś Józef Stalin. Maksyma dyktatora wciąż obowiązuje w Rosji i chyba wszyscy oprócz samych zainteresowanych mają tego świadomość.

Oczywiście w rosyjskim społeczeństwie istnieje wiele grup, mediów i osób niepokornych, które próbują udowodnić reszcie obywateli, że Putin to okrutny, bezwzględny lider. Wybory stały się ku temu kolejną okazją, a do sieci trafiło wiele materiałów video, przedstawiających fałszerstwa wyborcze.

Oczywiście żaden z filmików nie wywoła większego skandalu, nie zajmą się również nimi rosyjski sądy, bo niby dlaczego miałby to robić.

Tym, którzy oskarżają Putina o kłamstwa i fałszerstwa, wydaje się umykać jeden istotny fakt. Urzędujący prezydent pewnie i tak by wygrał wybory. Decyduje o tym nie tylko płynąca zewsząd prokremlowska propaganda, ale również mentalność, która uznaje prymat siły, skuteczności, ale i swoistej stabilizacji.

W Rosji może nie jest dobrze, ale przecież mogłoby być gorzej. Istnieją grupy przestępcze, korupcja i wiele niesprawiedliwości ale Putin z tym walczy. Rosja znów jest mocarstwem, co pokazały konflikty w Syrii i na Ukrainie. Tak właśnie świat widzi przeciętny Rosjanin, który i tak głosuje na Putina.

Poniżej kilka materiałów z lokali wyborczych

Same everywhere… Ballot box stuffing in the Russian presidential election https://t.co/9u7HWTtRW5 pic.twitter.com/XI932BiXUi

Russian Election: The woman covers the man as he throws several ballots in urn. pic.twitter.com/N3PoMw1Yij

— 🇺🇸 Trump Russia™🇷🇺 (@TrumpEra_2017) 18 marca 2018