On wie, kto jest odpowiedzialny za intensywne opady śniegu. To wina… żydowskich bankierów! Teraz przeprasza wszystkich Żydów [VIDEO]

Trayon White, radny Demokratów z Waszyngtonu, wie kto jest odpowiedzialny za intensywne opady śniegu w USA. To według niego bez wątpienia wina Żydów. Na swoim profilu na Facebooku opublikował nagranie, na którym przekonywał, że za intensywne opady śniegu odpowiedzialna jest żydowska rodzina bankierów – Rotszyldów. Tera przeprasza.

Czarnoskóry radny z Waszyngtonu Trayone White, na Instagramie i Twitterze, przeprosił już „całą żydowską społeczność i wszystkich, którzy poczuli się urażeni” jego kontrowersyjny słowami.

Cała afera w USA zaczęła się od tego, że radny umieścił na Facebooku nagranie wideo, na którym – skarżąc się na intensywne opady śniegu w Waszyngtonie – stwierdził m.in. że:

-„Właśnie nagle zaczęło intensywnie padać” i nagle wypalił „zwróćcie uwagę na kontrolowanie klimatu i manipulacje klimatyczne„.

Radny następnie stwierdził, że klimat kontroluje rodzinna Rotszyldów (rodzina niemieckich Żydów mająca ogromne wpływy w branży finansowej), i to oni mają być odpowiedzialni za wywoływanie klęsk żywiołowych.

Bo jak twierdzi Trayon White „wywołują klęski żywiołowe, za które potem ludzie płacą i przejmują w ten sposób kontrolę nad miastami„. – „Bądźcie ostrożni” – radził na nagraniu.

-„Nie chciałem brzmieć antysemicko i zrozumiałem, że nie powinienem był tego mówić po rozmowie z kolegami (z partii – red.)” – podkreślił White.

Radny po paru dniach zamieścił przepraszający tweet i zapewniał, że:

-„Każdego dnia ciężko pracuję, aby zwalczać rasizm i uprzedzenia wszelkiego rodzaju. Chcę przeprosić społeczność żydowską i wszystkich, których obraziłem„- powiedział White.

Widać po tym jak bardzo społecznośc USA jest wytresowana – pan radny mówił o Rotszyldach, ale przepraszać musiał cała społeczność żydowska.

I really do apologize. I work very closely with the Jewish community and never want to offend anyone, especially with Anti-Semitic remarks. pic.twitter.com/TvUgf55UeF

