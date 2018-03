Polska nie pojedzie na Mundial do Rosji? „Taką możliwość można rozpatrzyć”

Działania Polski wobec Rosji po zamachu na Siergieja Skripala powinny być konsultowane z Wielką Brytanią. Można rozpatrzyć możliwość bojkotu mundialu w Rosji – powiedział dla portalu wpolityce.pl szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Soloch w rozmowie dla portalu Wpolityce.pl odniósł się do ataku na Siergieja Skripala i jego córkę oraz do sankcji jakie powinny zostać zastosowane.

Najważniejszym po ataku było okazanie Wielkiej Brytanii solidarności, co Polska i inne kraje uczyniła. Należy się teraz zastanowić nad solidarną odpowiedzią na rosyjskie działania. Wszystkie dalsze działania wobec Rosji powinny być konsultowane z Brytyjczykami – zaznaczył.

Został zapytany o sankcję, której Polacy obawiają się chyba najbardziej czyli bojkotu mistrzostw świata w piłce nożnej, które mają zostać rozegrane tego lata w Rosji.

Taką możliwość można rozpatrzyć. Z pewnością Rosji zależy na tym przedsięwzięciu. Wszyscy spodziewali się, że w związku z dzisiejszymi wyborami prezydenckimi w Rosji, a w dalszej kolejności z mundialem, Rosja nie będzie zachowywać się w sposób agresywny, a okazało się zupełnie inaczej – powiedział szef BBN.

Kilka dni temu o możliwość bojkotu MŚ zapytany został prezes PZPN Zbigniew Boniek, który stanowczo zaprzeczył żeby taka możliwość była rozpatrywana.

Mieszanie sprawy tego otrucia i naszego startu w mundialu w Rosji to jest jakieś science fiction. Karkołomna sprawa, papier wszystko przyjmie. Nikt do mnie w tej sprawie nie dzwonił, nikt mnie o nic nie pyta i nie widzę powodu, żeby to robił – stwierdził.

Źródło: wpolityce.pl