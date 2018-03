Szpiegowali Brytyjczyków i wszyscy zginęli. Premier ujawnił tajne informacje. Ale gdzie jest wrak? Nowe fakty w sprawie argentyńskiego okrętu ARA San Juan

Argentyńskie władze ujawniły prawdziwy cel misji okrętu podwodnego ARA San Juan, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach 15 listopada 2017 r. Okazuje się, że działania okrętu nie ograniczały się wyłącznie do przeprowadzenia ćwiczeń. Rewelacje wyjawił podczas przesłuchania w parlamencie Marcos Penas, argentyński odpowiednik premiera.

Miejsce, gdzie leży ARA San Juan wciąż pozostaje nieznane. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, w których wzięły również udział jednostki z USA, Wielkiej Brytanii, Chile i innych państw okrętu nie udało się namierzyć.

Sprawa wciąż budzi duże kontrowersje w Argentynie. W wyniku społecznej presji kwestia jest poruszana na forum parlamentu, gdzie ostatnio, w czasie przesłuchania szefa gabinetu ministrów wyszły na jaw nowe informacje.

Marcos Penas ujawnił, że załoga okrętu miała oprócz oficjalnych zadań również tajną misję. ARA San Juan miał podkraść się w pobliże archipelagu Falklandów, zwanych w Argentynie Malwinami i przeprowadzić rozpoznanie stacjonujących tam jednostek. Załoga miała również ustalić liczebność sił powietrznych.

Oświadczenie polityka potwierdza niedawne przecieki tajnych dokumentów. W internecie pojawiła się już bowiem informacja o prawdziwym celu misji okrętu. Autentyczność doniesień była jednak do tej pory podważana.

Warto wspomnieć, że część rodzin marynarzy twierdziła, że posiada informacje jakoby okręt przed zatonięciem był ścigany przez brytyjski helikopter i chilijski statek. Doniesienia zostały zdementowane przez argentyńską marynarkę.

Falklandy to od wielu lat terytorium sporne Argentyny i Wielkiej Brytanii. Buenos Aires wiele razy zgłaszało swoje pretensje do archipelagu. W 1982 r. doszło do inwazji wysp, ale zdecydowana postawa premier Thatcher oraz wyjątkowo sprawna ekspedycja siły brytyjskich zmusiły Argentynę do porzucenia Falklandów.

Okręt zatonął najprawdopodobniej w wyniku przecieku i awarii silników.

