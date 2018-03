Komenda zapłaci za pobyt w więzieniu jak za wczasy?! „Państwo będzie walczyć o każdy grosz”

Niesłusznie skazany za gwałt oraz zabójstwo 15-latki Tomasz Komenda będzie zapewne ubiegał się o zadość uczynienie. Mężczyzna przez niewybaczalne błędy śledczych spędził za kratami 18 lat. Jest jednak możliwe, że za pobyt będzie musiał jeszcze zapłacić!

Będą walczyć o każdy grosz – powiedział dla Superbiz.pl Marcin Wolny, adwokat z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Chodziło mu o państwo polskie, które będzie chciało ponieść jak najniższe koszty za dramatyczną pomyłkę śledczych.

Komenda może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 1-2 mln złotych. Państwo będzie chciało zminimalizować te koszty, teoretycznie jest możliwe, że Komendzie zostanie wystawiony „rachunek” za pobyt w więzieniu! Według wyliczeń za 216 miesięcy wyszłoby ok 600 tys. zł. Koszt miesięcznego utrzymania więźnia to ok. 3 tys. zł.

Wątpię, by do czegoś takiego doszło, to by było kuriozum – zauważył jednak dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Gdyby państwo chciało wyliczyć np. same koszty wyżywienia, które wynoszą ok. 5 zł za dzień, w sumie za cały okres pobytu Komendy w więzieniu wyszłoby 32 tys. zł.

