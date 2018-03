Niespełniona obietnica PiS. Z tym postulatem szli do wyborów. Na jego realizację nie ma co liczyć

Po ponad połowie kadencji Sejmu można ocenić rządu Prawa i Sprawiedliwości pod kątem spełnionych i niespełnionych obietnic wyborczych. Ciągle pozostało kilka niezrealizowanych postulatów i nie ma co liczyć na to, że to się zmieni w najbliższym czasie.

Jednym z głównych postulatów w kampanii wyborczej zarówno Andrzeja Dudy, jak i Prawa i Sprawiedliwości było obniżenie stawki podatku VAT.

Przypomnijmy, że podatek VAT został podniesiony na 3 lata w 2010 roku przez rząd Donalda Tuska. Rząd PO ostro krytykowało wówczas PiS, jednak po dojściu do władzy nic w tej kwestii nie zrobiło.

Politycy PiS zapowiadali po dojściu do władzy obniżkę podatku VAT z 23 na 22 procent. Jak zapowiadali będzie to możliwe dzięki uszczelnieniu systemu. Dziś chwalą się lepszą ściągalnością, a o realizacji obietnicy nie ma co marzyć. Minister Finansów, Teresa Czerwińska zapowiedziała, że nie jest to dobry moment na tego typu ruch i jest „za wcześnie”, po uszczelnieniu systemu.

Według medialnych spekulacji Prawo i Sprawiedliwość do kolejnych wyborów parlamentarnych ma iść z następnym dużym programem socjalnym – podobnym do „500 plus”, które zapewniło im zwycięstwo w 2015 roku.

W ciągu całej kadencji PiS wyraźnie postawiło na programy socjalne, i w tej sferze niestety swoje propozycje realizuje, wprowadzając kolejno „500 plus”, „Mieszkanie Plus”, czy zwiększenie płacy minimalnej.

Źródło: innpoland.pl/nczas.com