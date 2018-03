Skandal w Radomsku. Polsko-izraelskie uroczystości odwołane. Żydzi chcieli obarczyć Polaków współodpowiedzialnością za Holokaust

W Radomsku miały się odbyć uroczystości polsko-żydowskie związane z wizytą władz i młodzieży z partnerskiego miasta w Izraelu – Kiryat Bialik. Te zostały jednak odwołane przez władze miasta.

Według nieoficjalnych informacji, powodem odwołania uroczystości była treść przemówienia, które miał wygłosić burmistrz izraelskiego miasta. W przygotowanym przez niego tekście miały znajdować się słowa o „polskim współudziale w Holokauście”.

Burmistrz miasta miał przesłać przed uroczystościami tekst swojego wystąpienia do władz Radomska. Kiedy odkryto, że znajduje się w nim ww sformułowanie, prezydent miasta, miał zażądać usunięcia wskazanego fragmentu.

Do tego jednak nie doszło, a uroczystość ostatecznie została odwołana. To ważne, by kontynuować otwarty i szczery dialog. Przykro mi, że władze Radomska postanowiły odwołać uroczystości – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Izraela Tzipi Hotovely.

