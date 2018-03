Bomber z Teksasu zginął w policyjnej obławie. „Wysadził się w powietrze” [FOTO]

Według przecieków mężczyzna, który był odpowiedzialny za podłożenie pięciu bomb w Teksasie, zginął w policyjnej obławie. Pierwsze doniesienia mówiły, iż otoczony przez funkcjonariuszy wysadził się w powietrze. Na miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, działa FBI. Policja z Austin właśnie potwierdziła śmierć mężczyzny.

Do pierwszego ataku bombowego doszło 2 marca br. Kolejne miały miejsce 13, 18 i 20 marca. Władze Austin wyznaczyły wysoką nagrodę za informacje, które pomogą schwytać osobę odpowiedzialną.

W wyniku eksplozji zginęły jak dotąd 2 osoby, a cztery odniosły obrażenia. Sytuacja w mieście stawała się trudna. Ludzie bali się wychodzić z domów. Policja apelowała, by zwracać uwagę na wszystkie podejrzane paczki.

Prowadzono również intensywne poszukiwania. Śledczym najprawdopodobniej udało się namierzyć bombera. Zgodnie z informacjami podawanymi przez miejscowe media, mężczyzna został otoczony przez policjantów.

W czasie konferencji prasowej rzecznik policji powiedział, że podejrzany jechał samochodem. Za jego pojazdem podążali policjanci. Kiedy mężczyzna spostrzegł, że może zostać aresztowany, wysadził się w powietrze. Śledczy znaleźli jego ciało wewnątrz zniszczonego samochodu.

BREAKING: Exclusive photos of Austin bombing ‚Person of Interest’ dropping off 2 packages at Austin @FedEx store. Believed to be wearing wig.

Recognize him? Contact: @FBI @Austin_Police

More info: https://t.co/8bVRGToc7T @News4SA @cbsaustin pic.twitter.com/mpTxxrkYfd

— Randy Beamer (@randybeamer) March 21, 2018