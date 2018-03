Czy dolarowy banknot z tajemniczym napisem pomoże rozwiązać zagadkę porwania? Policja od 19 lat szuka zaginionej dziewczynki

W amerykańskim Wisconsin policja otrzymała dolarowy banknot, na którym zapisane jest imię i nazwisko zaginionej dziewczynki. 11-latka zniknęła w 1999 roku w Arizonie.

Po dziewiętnastu latach pojawił się kolejny ślad w sprawie prawdopodobnego porwania 11-letniej Mikelle Bigs. Dziewczynka zaginęła, gdy wraz siostra czekała na lody sprzedawane z obwoźnej lodziarni w arizońskiej Mesa Verde. Dzieci rozłączyły się na minutę, a Mikelle zniknęła na zawsze.

Nieopodal znaleziono tylko jej rower. Policja odszukała wtedy wszystkie samochody lodziarnie w Arizonie. Przy okazji aresztowano wielu seksualnych przestępców, ale dziewczynki nie udało się odnaleźć.

\

Teraz, po 19 latach, policja w położonym ponad 2 tysiące kilometrów na północ Wisconsin dostała jednodolarowy banknot z napisem : „Nazywam się Mikel Boggs porwana z Mesa AZ Żyję”.

Napis wykonany jest dziecięcym charakterem pisma i są w nim także błędy. Teraz śledczy będą porównywać charakter pisma dziewczynki z tym na banknocie.

Adam Streubel, detektyw z Wisconsin jest jednak bardzo sceptyczny jeśli chodzi o rozwiązanie zagadki. Według niego niemożliwe jest prześledzenie jaką droga pieniądz trafił do tego stanu. Banknot pochodzi z 2009 roku. Jeśli napis wykonała dziewczynka, to oznacza, że żyła jeszcze co najmniej 10 lat po porwaniu.

