Kupił zdjęcie za siedem dolarów. Okazało się, że fotografia jest warta dwa miliony! Zobacz, kogo przedstawia

Justin Whiting kupił w lipcu 2017 roku fotografię. 42-latek natychmiast postanowił skonsultować jej oryginalność z ekspertem w tej dziedzinie Willem Dunniwayem. Okazało się, że zdjęcie kupione za 7 dolarów jest warte sześciocyfrową sumę!

W serwisie eBay wszystko jest możliwe, więc kupiłem dziwne zdjęcie za kilka funtów, tak jak inne osoby kupują bilety na loterię – wyznał Whiting.

Kiedy mężczyzna otrzymał zdjęcie, jego jakość była tak dobra, że postanowił sprawdzić czy jego nowy nabytek nie jest żyłą złota.

Gdy dostałem zdjęcie, okazało się, że w rzeczywistości jest dużo bardziej wyraźne niż na stronie. Pomyślałem sobie: to może być oryginalne zdjęcie! Od lat mam obsesję na punkcie amerykańskich banitów, czytam dużo książek i studiuję ich twarze – dodał.

Obraz był identyczny z tym z mojej książki. Wszyscy moi przyjaciele mówili, że to jest to samo, ale wiedziałem, że muszę skontaktować się z ekspertami – powiedział.

Whiting cały czas powątpiewał w to czy jego nabytek jest oryginalny. Rzeczywistość w tym wypadku okazała się dużo lepsza niż mógł się spodziewać. Nie wierzyłem, że okaże się, że jest autentyczne i w rzeczywistości może być warte co najmniej dwa miliony – zaznaczył.

„To zdjęcie z około 1861 lub 1862 roku. Zgadza się ze wszystkim z tego okresu. Porównując je do innego zdjęcia, uważam, że zostało zrobione tego samego dnia przez tego samego fotografa. Twarz, fryzura, marynarka, koszula i krawat – to taki sam obraz Jessego Jamesa w wieku 14 lat. To jeden z oryginałów” – podkreślił specjalista w raporcie.

