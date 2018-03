Największy knur Hollywood bankrutuje. Ofiary Weinsteina ujawnią kolejne gwałty? Zostały zwolnione z klauzuli poufności

Firma producencka Harveya Weinsteina złożyła wnioski o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie zakończono umowy o milczeniu z ofiarami zboczeńca. Teraz będzie ujawniona prawdziwa skala i kulisy jego postępków.

The Weinstein Company, której założycielem i udziałowcem był Harvey Weinstein złożyła wnioski o ogłoszenie upadłości. Kłopoty firmy zaczęły się pół roku temu, gdy na jaw wyszły wszystkie skandale seksualne związane z Weinsteinem.

Największy knur Hollywood – jak go określił reżyser Andrzej Żuławski – został oskarżony przez wiele kobiet o obleśne zachowania, prostytuowanie aktorek, atakowanie ich, a nawet o gwałty.

Zobacz też: Guru multikulti i euroislamu oskarżany o brutalne gwałty. Muzułmański knur aresztowany

Po wybuchu skandalu firma straciła wszystkie kontrakty. Jeszcze w ubiegłym tygodniu toczyły się rozmowy z potencjalnymi inwestorami, który chcieli pozyskać majątek firmy korzystając z jej kłopotów.

Jak się okazuje żaden pieniądz nie śmierdzi. Nabywców zorganizowała Maria Contreras-Sweet, która w administracji Obamy odpowiadała za sektor małych przedsiębiorstw.

Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Niewykluczone, że zdecydowała o tym kwota potencjalnych odszkodowań dla ofiar Weinsteina.

Jednocześnie firma zwolniła ofiary Weinsteina z klauzuli poufności. Przestępstwa, które zarzuca mu się zarzuca są ścigana z oskarżenia prywatnego. Potrzebna jest więc pełna współpraca ofiar z organami ścigania.

The Weinstein Company podpisała umowy z ofiarami zboczeńca. Zobowiązały się one do milczenia. najprawdopodobniej za pieniądze. Teraz będą mogły zacząć mówić. To dopiero pozwoli poznać kulisy blisko 30-letniej działalności największego knura Hollywood i całej branży filmowej.

The Weinstein Company była jedną z największych firm producenckich Hollywood. Stała m.in za takimi oskarowymi filmami jak „Django”, czy Lektor.

Zobacz też: Kolejny knur Hollywood? Najważniejszy człowiek od Oscarów oskarżony o seksualne molestowanie