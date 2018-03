Paweł Kukiz walczy o zmianę bezdusznych przepisów. Chodzi o życie jego córki

Hania, najmłodsza córka Pawła Kukiza, przeszła już dwie nieudane transplantacje nerki. Teraz czeka na kolejną. Od kiedy skończyła jednak 18 lat sprawa jej leczenia bardzo się skomplikowała.

Hania Kukiz leczyła się w Centrum Zdrowia Dziecka. Spędziła w szpitalu w Międzylesiu dużą część życia. Jednak po ukończeniu 18 lat musi rozpocząć leczenie w placówce dla dorosłych. To oznacza zupełnie nowy zespół lekarzy, którzy do tej pory nie mieli z nią do czynienia. Taki problem dotyka setki pacjentów szpitali dziecięcych, którzy w trakcie leczenia osiągnęli pełnoletność i muszą kontynuować terapię w innych placówkach.

Kontynuacja leczenia w CZD jest możliwa, ale tylko za zgodą NFZ. Fundusz jednak obwarował ją masą biurokratycznych przepisów. Występujący o taką zgodę lekarz musi robić to przy każdym pobycie pacjenta w szpitalu i każdej przy każdej wizycie, czyli nawet co tydzień. Za każdym razem oznacza to wypełnienie stosów papierów. Zawaleni pracą lekarze po prostu często nie mają na to czasu, a młodzi pacjenci tracą w ten sposób szansę na leczenie w placówce, która najlepiej zna ich problemy.

„Przez cały ten czas jesteśmy świadkami absurdalnych przepisów, które – odnosi się takie wrażenie – służą tylko urzędnikom, a nie pacjentowi, a z całą pewnością utrudniają pracę lekarzom. Nie można traktować pacjentów jak rzeczy!” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz chce, aby wniosek o kontynuację leczenia w placówkach takich jak CZD trzeba było wypełniać tylko raz do roku i żeby zgoda NFZ na kontynuację leczenia w nich była ważna nie tydzień czy miesiąc, ale rok. Taką właśnie propozycję zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia złożył klub Kukiz’15.

Hania jest najmłodszą z trzech córek Pawła Kukiza.

