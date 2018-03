Policjanci nie odpowiedzą za spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka. Jest decyzja prokuratury

W maju 2016 r. Igor Stachowiak został zatrzymany na wrocławskim rynku. Zdaniem funkcjonariuszy miał zachowywać się agresywnie, co zmusiło ich do użycia środków przymusu bezpośredniego. Chłopak zmarł. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu właśnie zamknęła śledztwo w tej sprawie. Ustalenia mogą szokować.

Śmierć 25-letniego chłopaka stała się wielką tragedią i skłoniła ludzi do zadawania pytań o przebieg policyjnej interwencji. Sprawą zajął się reporter TVN, który upublicznił nagrania z komisariatu, na których widać, jak funkcjonariusze znęcają się nad Stachowiakiem przy użyciu paralizatora.

Wybuch skandal. Ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak osobiście zajął się sprawą. Stanowiska stracili komendant posterunku, jego zastępca ds. prewencji oraz czterech zarejestrowanych na nagraniu policjantów.

Śmiercią Igora Stachowiaka zajęła się Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, która postawiła byłym funkcjonariuszom zarzut przekroczenia uprawnień oraz znęcania się nad osobą pozbawioną wolności. We wtorek 20 marca oficjalnie zakończono śledztwo. Do sądu trafi teraz akt oskarżenia. Dawnym policjantom grozi do 5 lat więzienia.

Biegli powołani przez prokuraturę orzekli, że chłopak nie zginął w wyniku czynności, jakich dopuścili się Adam W., Paweł P., Łukasz R. i Paweł G. Jak stwierdzono, nie ma podstaw, by oskarżyć mężczyzn o nieumyślne spowodowanie śmierci 25-latka.

Według ekspertów, którzy wypowiedzieli się w sprawie, Stachowiak zmarł w wyniku niewydolności krążeniowo-oddechowej w przebiegu arytmii, która powstała na skutek zażycia środków psychotropowych.

Wiele osób oskarża policję, prokuraturę, a nawet najwyższe władze o tuszowanie morderstwa na wrocławskim komisariacie.

Zgodnie z nowymi regulacjami polscy policjanci będą nosić na mundurach kamery, które będą rejestrować interwencje. Ma to zabezpieczyć przez oskarżeniami o nadużycia oraz przekraczaniem przed funkcjonariuszy swoich uprawnień.

Źródło: poznan.po.gov.pl/wp.pl/wolnosc24.pl