Próbował sam wymienić baterię w telefonie. Wybuch omal nie spalił mu twarzy [VIDEO]

Mężczyzna w jednym z chińskich sklepów postanowił sam wymienić baterię w telefonie. Wtedy nastąpiła bardzo groźna eksplozja, która mogła zagrozić zdrowiu wielu osób.

Bateria wybuchła w chwili kiedy nad telefonem pochylało się dwoje ludzi. Na nagraniu widać jak płomienie buchają na ich twarze. Zaraz po eksplozji ludzie znajdujący się w jej pobliżu instynktownie odskoczyli. Mimo, że film wygląda bardzo groźnie, w tej sytuacji nikt nie ucierpiał.

Właściciel telefonu zakupił przez internet nową baterię i przyszedł wymienić ją do serwisu w sklepie Zhuanglang w prowincji Gansu (Chiny).

„Kupił nową baterię do telefonu przez internet i przyszedł do mojego sklepu, żeby pożyczyć narzędzie potrzebne do samodzielnej wymiany” – powiedział właściciel sklepu.

Źródło: dailymail.co.uk