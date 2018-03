To badanie obala mity. Już co trzeci Polak chce wyjścia z Unii Europejskiej. Obecności we wspólnocie nie będzie bronić nawet połowa

Z badań na zlecenie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wynika, że za opuszczeniem Unii Europejskiej jest co trzeci Polak! Wynik wydaje się bardzo zaskakujący, choć na początku roku Wspólnotę opuścić chciało jeszcze więcej obywateli naszego kraju.

Niemal 30 proc. Polaków powiedziało się w sondażu za wyjściem z Unii Europejskiej. Prawie 23 proc. nie ma zdania na ten temat, a wolę pozostania we Wspólnocie wyraziło ponad 47 proc. Oznacza to, że nawet połowa Polaków nie opowiedziała się stanowczo za obecnością we Wspólnocie.

Jeszcze drastyczniejsze dla euroentuzjastów okazały się odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy w przypadku nałożenia na Polskę sankcji przez UE za naruszenia zasad praworządności Polska powinna dążyć do Polexitu. „Za” opowiedziało się ponad 32 proc. Mniej niż co trzeci badany wybrał opcję – „zmienić politykę i dostosować się do postulatów Unii Europejskiej”.

Sytuacja i tak się poprawiła. Z badań przeprowadzonych w styczniu wynikało, że wyjścia z Unii chce 36 proc. Polaków. Buntownicze nastroje złagodziła zmiana premiera. Mateusz Morawiecki rozpoczął dialog z Brukselą, jest mniej agresywny w relacjach międzynarodowych niż Beata Szydło.

Na pytanie jak oceniasz politykę zagraniczną PiS prawie 22 proc. respondentów odpowiedziało, że „bardzo dobrze”, nieco ponad 20 „dobrze”. Neutralnie oceniło działania polskiej dyplomacji 26 proc. „Źle” i „bardzo źle” o polskiej polityce zagranicznej wypowiedziało się w sumie prawie 33 proc. pytanych.

Badanie wykonano na próbie ponad 50 tys. Polaków dwa razy, w styczniu i marcu br.

Źródło: Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego