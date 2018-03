Mało czy dużo? Niektórzy narzekają, że nie starcza im „do pierwszego”. Zobacz ile zarabiają polscy politycy!

Ostatnio w przestrzeni publicznej w sposób bezlitosny i prześmiewczy odnoszono się do żenujących stwierdzeń, kilku polityków, którzy przy kilkunastotysięcznych zarobkach w skali miesiąca ośmielili się bezczelnie stwierdzać, że ledwo starczało im „do pierwszego”. Oto jak kształtują się zarobki polskich polityków.

Logika mogłaby wskazywać, że najwięcej zarabia głowa państwa, jednak jak wiele rzeczy w świecie polityki, również i sprawa zarobków nic wspólnego z logiką nie ma.

„Zasadnicze wynagrodzenie prezydenta wynosi 12,365 złotych brutto. Otrzymuje on także dodatek funkcyjny w wysokości 5,299 zł oraz dodatek za wysługę lat – w sumie 20,138 zł” – wyliczył portal superbiz.se.pl.

Warto dodać, że poza Pałacem Prezydenckim i Belwederem ma jeszcze do dyspozycji kilka rezydencji poza Warszawą. Poza tym nie ponosi żadnych kosztów własnych jeśli chodzi o swoje utrzymanie.

Podobnie do prezydenta zarabia premier, również ok. 20 tys. brutto. na tę kwotę składa się wynagrodzenie poselskie, dieta i wynagrodzenie za sprawowanie funkcji szefa rządu.

„Dodatkowo prezesowi rady ministrów przysługuje całodobowa ochrona SOP, darmowe mieszkanie w stolicy, rządowe rezydencje w kraju i za granicą oraz służbowy samochód” – przypomina superbiznes.se.pl.

Marszałek Sejmu dostaje ok. 19 tys. zł brutto, wicemarszałkowie cztery tys. mniej. Ich dodatkowe przywileje to gabinet, służbowe auto i zwroty kosztów mieszkania w stolicy. Co ciekawe lepiej opłacany jest marszałek Senatu, ten dostaje 19,5 tys. zł.

Posłowie i Senatorowie zarabiają miesięcznie prawie 9,5 tys. brutto, do tego otrzymują niemal 2,5 tys. diety – ta kwota jest zwolniona z podatku.

„Każdy poseł będący członkiem komisji sejmowych dostaje dodatkowe pieniądze. Ci, którzy pełnią funkcję przewodniczącego komisji mają ekstra 20 proc. uposażenia (1978 zł), ich zastępcy 1483 zł, a przewodniczący stałych podkomisji 10 proc. – 989 zł” – czytamy na superbiznes.se.pl. Poza tym mają jeszcze po 10 tys. zł. na prowadzenie swoich biur. Ministrowie dostają ok. 14 tys. brutto.

Najlepiej mają europosłowie. Brukselscy parlamentarzyści zarabiają po 8 tys. euro co w przeliczeniu na złotówki daje 32 tys.

Źródło: superbiz.se.pl