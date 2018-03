Tego jeszcze nie było. Cymański śpiewał u Mazurka przebój Kukiza [VIDEO]

Tego jeszcze nie było. Tadeusz Cymański w programie „Poranna rozmowa” na antenie RMF FM dał wokalny popis, śpiewając piosenkę Pawła Kukiza „Miasto budzi się”. Sami posłuchajcie jak mu poszło.

Jak się okazuje wokalne popisy Tadeusza Cymańskiego to reakcja na wczorajszą propozycję Pawła Kukiza. Lider Kukiz’15 wczoraj zaproponował w tym samym programie, nagranie piosenki z Tadeuszem Cymańskim.

-„Pan Tadeusz Cymański ma tak wspaniały głos i tak wspaniałą wenę twórcza, że mógłby być popularny w świecie sztuki” – stwierdził Paweł Kukiz.

Tak na te słowa odpowiedział poseł PiS-u.

-„To ślad sympatii i przesada ogromna. Lubię Pawła, a że to jest jakieś echo wzajemne, cieszę się bardzo, to miłe, od takiego muzyka – czy trzeba lepszej reklamy?”

Dziennikarz zasugerował, że polityk PiS mógłby zrobić większą karierę w showbiznesie niż w polityce, na co Cymański odpowiedział:

-„Oj, raz, że wiek, i talent nie taki, jak u Pawła, nie ma się co porównywać… Ja lubię muzykę, na miłość do muzyki mógłbym się z nim mierzyć, bo kocham ją, tego się nie wstydzę, ale jeśli chodzi o wyczyny estradowe, to jest nieporównanie znakomity, i on jest taki naturalny też… Poseł przyznał również, że prywatnie lubi śpiewać.”

Po czym pokazał próbkę swoich możliwości.

Poniżej nagranie.

