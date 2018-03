Tysiące islamistów w Europie! Szef Europolu przedstawił szokujące dane

Europejki Urząd Policji, w skrócie Europol to unijna agencja zajmująca się egzekwowaniem prawa. Jednym z jej głównych zdań jest zwalczanie zagrożeń terrorystycznych. Szef Europolu Rob Wainwright wizytował ostatnio filię w Bułgarii. Podczas odwiedzin udzieli również wywiadu, podczas którego przedstawił szokujące dane.

Nawet 30 tys. osób został zradykalizowanych i należy do komórek terrorystycznych lub społeczności, które mogą być inspirowane przez takie organizacje, jak ISIS, stwierdził Wainwright.

Szef Europolu przypomniał również podczas wywiadu okres kilku minionych lat, kiedy w Europie co kilka dni dochodziło do aktu terroru. Jego zdaniem Unii wciąż grożą zamachy i śmierć obywateli.

ZOBACZ: PROGNOZA POGODY. Nie ma jeszcze wiosny. Nie ma nawet przedwiośnia

Jednym z problemów, o których mówił Wainwright jest fakt, iż wielu islamistów nie uznaje nad sobą zwierzchnictwa tzw. państwa islamskiego. Z tego powodu trudnej jest ich wyśledzić i przewidzieć ruchy.

Na Europę czyhają również nowe zagrożenia, jak cyberataki i rozwijające się prężni grupy przestępcze, które działaniem i organizacją przypominają mafie.

Warto tutaj przypomnieć, że o podobnym problemie mówi się np. w Niemczech, gdzie imigranci w oparciu o strukturę klanową przeniesioną z poprzednich miejsc zamieszkania, tworzą grupy przestępcze, które żyją z państwowych zasiłków i różnych zbrodniczych procederów.

Wizyta szefa Europolu stała się dla bułgarskich mediów również pretekstem do podsumowania aktywności islamskiej propagandy na Bałkanach. Wyliczono, że ok. 800 osób z zachodniej części półwyspu wyjechało walczyć do Syrii i Iraku. Wsparli tam siły ISIS.

PRZECZYTAJ: Szef Facebooka pisze jak doszło do wielkiego wycieku danych i zapowiada radykalne zmiany działania portalu. „Jeśli nie możemy chronić twoich danych to nie zasługujemy na to by ci służyć”

Źródło: express.co.uk/wolnosc24.pl/europol.europa.eu