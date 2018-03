UWAGA! Wściekłe, złe i inne takie atakują! Będą korki i objazdy na ulicach. Długie powroty do domów gwarantowane

UWAGA! Nadchodzi Czarny Piątek! Wściekłe i złe feministki wyjdą na ulicę miast protestować przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Do ratusza zgłoszono dwa zgromadzenia stacjonarne – na Nowogrodzkiej i przed Sejmem, a także przemarsz z Miodowej do ronda Dmowskiego. Będą duże utrudnienia w ruchu w stolicy.

W warszawskim ratuszu zgłoszono tego dnia kilka zgromadzeń. Nie jest do końca jasne, jak będą one przebiegać, dlatego trzeba przygotować się na to, że na ulicach w centrum miasta będą tworzyć się korki, zaś komunikacja miejska, czyli przede wszystkim autobusy, zostanie skierowana na objazdy.

O godzinie 15 odbędzie się przemarsz, który rozpocznie się przed siedzibą kurii metropolitarnej przy Miodowej 17/19. Jego uczestnicy przejdą ulicami: Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi do ronda Dmowskiego. Organizator zapowiedział udział 200 osób. Jednak trzeba pamiętać, że będzie dużo policji i ruch będzie zatrzymywany.

Liczniejsza grupa protestujących ma zgromadzić się stacjonarnie przed Sejmem. Organizatorzy zbierają się tam o godzinie 16. W ratuszu zgłosili udział tysiąca osób.

– „Spotykamy się przed Sejmem o 16, potem spontanicznie przeniesiemy się na Nowogrodzką” – mówi portalowi tvn24 Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Jednak największe siły demonstranci Czarnego Piątku szykują na Nowogrodzką 84/86, czyli przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. W tej demonstracji ma wziąć około 5 tysięcy osób. Jak podkreślają organizatorzy ma to być demonstracja stacjonarna.

Kolejny problem to fakt, że demonstrantki i demonstranci sprzed Sejmu nie zgłosili przemarszu przed siedzibę PiS, a zamierzają tam przejść. Nie wiadomo więc, jaką pójdą trasą i jakie to wywoła utrudnienia a wywoła ogromne.

O ewentualnych utrudnieniach ruchu komunikacji miejskiej ostrzega ZTM. W związku z protestem, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się bardzo dużych utrudnień przy ulicy Wiejskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega mieszkańców przed możliwymi utrudnieniami w ruchu. W razie zablokowania ulic autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe.

„Zachęcamy wszystkich pasażerów do korzystania w tym czasie z metra, które zapewnia szybką i sprawną komunikację” – przekonują pracownicy ZTM-u.

I zapewniają, że w kluczowych punktach komunikacyjnych będzie można spotkać pracowników, którzy będą udzielać informacji o aktualnych objazdach i zamkniętych ulicach.

„W razie zamknięcia ruchu na przystanki będą również podjeżdżały radiowozy Zarządu Transportu Miejskiego, a pracownicy poinformują o utrudnieniach. Na przystankach znajdujących się przy ulicach, które mogą dotknąć utrudnienia, zostaną umieszczone informacje” – zapewnia biuro ZTM.

Na stronie Facebookowej Czarny Piątek // Strajk Kobiet = Strajk Wszystkich. Podane są plany demonstrantek.

Sejmowy festiwal pogardy i nienawiści do kobiet trwa, właśnie odebrano głos organizacjom pozarządowym i posłom opozycji i przegłosowano projekt zakazu aborcji w Komisji „Sprawiedliwości” i „Praw Człowieka”. Nadal uważacie, że tego nie zrobią?

Bądźcie z nami, szykujcie się na Warszawę. Oczywiście można zrobić wydarzenie wspierające, lokalnie. Ale teraz naprawdę musimy się na maksa zmobilizować.

Cokolwiek się stanie, nie pójdzie im z nami tak łatwo.

SPOTYKAMY SIĘ O 16:00! Miejsce zbiórki: SEJM!

BLOKADA. IDZIEMY NA NOWOGRODZKĄ!

Pod tym LINKIEM szczegółowe zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie.

