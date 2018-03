ATAK TERRORYSTYCZNY w Trebes. Wiemy, kim jest napastnik. „Spodziewamy się, że znajdziemy kolejne ofiary” [VIDEO]

Według najnowszych informacji napastnik z Trebes, który wziął zakładników w supermarkecie, jest pochodzenia Marokańskiego. Na początku ataku miał krzyczeć „Allah Akhbar”, a następnie stwierdził, że jest członkiem ISIS.

Na miejscu trwa szeroko zakrojona operacja policyjna. Czterech funkcjonariuszy policji zostało rannych. Co najmniej dwóch zakładników nie żyje, a dwunastu z nich jest rannych.

Według najnowszych informacji mediów lokalnych napastnik jest uzbrojony w granaty. Sytuacja w Trebes jest niestabilna, spodziewamy się, że znajdziemy tam kolejne ofiary – podała francuska żandarmeria, cytowana przez portal Franceinfo.

W Trebes, na południu Francji, gdzie uzbrojony napastnik wziął w piątek zakładników „sytuacja jest poważna” – powiedział francuski premier Edouard Philippe.

W środku sklepu znajdują się obecnie dwie uzbrojone osoby: napastnik i jeden policjant. W tej chwili wszystkie drogi do miasta są zamknięte, nad miastem latają policyjne helikoptery.

Former FBI assistant director Ron Hosko: "The key question at the front end is, is this a true hostage situation or is this really a barricaded subject?" https://t.co/LjIkIDkdTc pic.twitter.com/HRbUxGrOLK

— CBS News (@CBSNews) March 23, 2018