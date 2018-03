Jakubiak wyciąga kasę podatników? „Dochodzi do transferu publicznych pieniędzy do spółki, w której ma udziały”

Jak informuje „Wirtualna Polska” Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15, z pieniędzy podatników, które pobiera na funkcjonowanie biura, opłaca swoją gazetę „Tygodnik Ilustrowany”. W całej sprawie nie dochodzi do naruszenia prawa, pozostaje jednak niesmak.

Poseł Jakubiak to kolejna osoba, która jednocześnie głośno mówi o konieczności zmiany systemu i zaprzestaniu wyciągania pieniądze podatników, a w tym samym czasie wykorzystuje możliwości do ciągnięcia tej kasy na własne cele.

Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce z innym posłem wybranym z list Kukiz’15, Adamem Andruszkiewiczem, który wydał horrendalne sumy na noclegi w małych miastach, do których miał jeździć na spotkania z wyborcami.

Zobacz także: Andruszkiewicz twierdzi, że ograniczenie handlu ożywi gospodarkę. Korwin-Mikke: „Narodowcy mają jakiś gwóźdź wbity w mózg”

W obu przypadkach postępowano zgodnie z prawem – z prawem, które te same osoby wcześniej krytykowały i o konieczności zmiany którego mówiły.

Poseł Marek Jakubiak wydaje między innymi 24 tysiące złotych na „korespondencję i ogłoszenia”, przy czym średnia posłów wynosi w tym przypadku…kilkaset złotych. Informacje o przekazywaniu tych pieniędzy na własną gazetę miał ujawnić inny poseł Kukiz’15.

Pan poseł wydaje gazetę, pojawiają się tam jego ogłoszenia, artykuły na temat jego działalności itp., to wszystko jest opłacane ze środków na funkcjonowanie jego biura, czyli płaci sam sobie. W ten sposób dochodzi do transferu publicznych pieniędzy do spółki, w której ma on udziały – mówi informator „WP”.

Dlaczego płacę za ogłoszenia w „Tygodniku”? Dlatego, że projektują, drukują, dystrybuują go ludzie, którym za to trzeba zapłacić. To jest ich praca – broni się poseł Jakubiak.

Czytaj więcej: Wpadka Jakubiaka na antenie radia. Goście wybuchnęli śmiechem