Najnowszy RANKING najbardziej znaczących europosłów. Korwin-Mikke na piątym miejscu!

Janusz Korwin Mikke zajął 5 miejsce w rankingu gazety „Politico”. Ranking polegał na wytypowaniu 20 „najbardziej znaczących” europosłów. Pod uwagę wzięto jednak specyficzne kryteria. W najnowszym zestawieniu znalazł się jeszcze jeden polak – Ryszard Czarnecki, który zajął 10 miejsce.

Amerykańskie „Politico” co roku publikuje ranking czołowych członków Parlamentu Europejskiego. Mają to być postacie wyróżniające się spośród innych parlamentarzystów.

W tym roku portal zdecydował się na specyficzne kryteria wyboru kandydatów. Mianowicie przy układaniu listy 20 europosłów uwzględniono tych polityków, którzy słyną z kontrowersyjnych zachowań.

W tym rankingu znalazło się dwóch Polaków: Prezes partii WOLNOŚĆ Janusz Korwin Mikke oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

Portal Politico w ten sposób opisał prezesa partii WOLNOŚĆ Janusza Korwina-Mikkego:

Po długiej chwalebnej karierze, podczas której walczył z komunizmem w rodzinnej Polsce, Korwin-Mikke spędził czas w Brukseli, wzbudzając kontrowersje swoimi wypowiedziami.

Zastanawiał się, czy kobiety powinny mieć prawo do głosowania i twierdził, że powinny zarabiać mniej, ponieważ są „mniejsze, słabsze i mniej inteligentne”. W 2015 r. Parlament nałożył na niego grzywnę za to, że nazwał migrantów „ludzkim śmieciem”.

Janusz Korwin-Mikke has said women should be paid less than men and called migrants “human garbage” #20notoriousMEPs https://t.co/u1oissHx7S

Ryszard Czarnecki is our #20notoriousMEPs #10 — The European Parliament voted to strip him of his position as vice president https://t.co/ZBn5Z5sqRR

— POLITICO Europe (@POLITICOEurope) March 22, 2018