PILNE! Ewakuacja centrum handlowego w Wielkiej Brytanii. Wszystko przez samochód na parkingu!

W Wielkiej Brytanii zamknięte zostały parking, ulice i dwa wejścia do stacji metra przy centrum handlowym w Westfield. Służby policyjne otoczyły teren wokół centrum w związku z „podejrzanym samochodem”, który stał na parkingu.

W związku z trwającym incydentem w Westfield London ulice pozostaną zamknięte w sąsiedztwie, podobnie wejścia do dwóch stacji metra. Obecnie próbujemy sobie poradzić z podejrzanym samochodem zaparkowanym w Westfield. Na miejscu są oficerowie od takich zadań, którzy starają się ocenić sytuację. Drogi i wejścia do stacji pozostaną zamknięte, dopóki nie będziemy pewni, że są bezpieczne – poinformowała policja na Twitterze.

Policja zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju i unikanie poruszania się w okolicy centrum handlowego. Jak podkreślono nie ma żadnego powodu do paniki, w końcu to w Wielkiej Brytanii żadna nowość.

Źródło: polishexpress.pl/nczas.com