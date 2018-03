Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach o „Czarnym Piątku”. „Takiego bydła nawet komuniści nie robili”

Publicysta Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach skomentował „Czarny Protest” czy też „Strajk Kobiet”, w którym protestujący domagają się zaostrzenia przepisów aborcyjnych, czyli zezwolenia na zabijanie większej ilości dzieci nienarodzonych.

Ziemkiewicz był gościem Telewizji Republika. W programie mówił między innymi, że jeśli chodzi o manifestację „antyfaszystów” pod kurią, to takiego bydła nawet komuniści nie robili. Wykrzykiwano hasła typu „Biskupie mamy Cie w …”. Nie sądzę, że te czarne protesty coś wniosą.

Niedawno miała miejsca rada programowa Nowoczesnej. Ich program to aborcja na każde żądanie, imigrantów zapraszamy jak najwięcej oraz związki partnerskie. Ja widzę około 1% elektoratu. Teraz będzie „czarny piątek”, czarna parasolka, biała róża i wieszak. Będzie sabat wariatek, które uważają, że dzieci chore to drugi sort ludzki, który należy zabijać – mówił.

Jak dodawał: Mam taką obserwację, że coś co się nazywa postępem jest powrotem do barbarzyństwa. Powrót do prawa salickiego sprzed tysiąca lat, gdzie odrębne było małżeństwo i konkubinat. Prawo salickie różnicowało w ten sposób, że dzieci z małżeństwa mają pierwszeństwo przed konkubinatem. Zwolenniczki lewicy powracają coraz bardziej do ludów pierwotnych, nie rozumieją chyba, że dzieci są skutkiem aktu płciowego. Decyzja o tym czy urodzić, jest wcześniej podejmowana. Te panie zdają się kompletnie nie rozumieć, że decyzje o tym czy chcesz mieć dziecko podejmujesz wtedy, kiedy podejmujesz decyzje „czy się oddać”.

Źródło: Telewizja Republika/DoRzeczy/NCzas