Ruszyła demonstracja „Czarny piątek”! „Make abortion great again”, „Księża na księżyc”, „Łamiecie nasze prawa, a to nie nasza sprawa”

Pod hasłem „Czarny piątek” rozpoczęła się o godz. 14 demonstracja, która ma być odpowiedzią na obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Z kolei o godz. 15 w całej Polsce rozpocznie się akcja modlitewna „Biały piątek” – jej celem jest poparcie działań pro-life.

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Czytaj też: W odmętach lewego szaleństwa. Łepski chłop zmienił imię, stał się babą i wcześniej przeszedł na emeryturę

W odpowiedzi na dalsze prace nad projektem Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował demonstrację pod hasłem „Czarny piątek”. W Warszawie, gdzie odbywa się główny protest, ok. 100 manifestantów zebrało się w pobliżu Metra Świętokrzyska. Zgromadzeni skandują: „Wolność, równość, aborcja na żądanie”, „Myślę, czuję, decyduję”, „Równe prawa – wspólna sprawa”, „Wasza wiara od nas z dala”, „Politycy, marsz z kaplicy”, „Księża na księżyc”, „Rewolucja jest kobietą”, „Łamiecie nasze prawa, a to nie nasza sprawa”, „Wolność, równość, antyklerykalizm”.

Na czele marszu jest niesiony transparent z napisem „Niepodległe Polki” i rysunkiem czarnego parasola; na innych transparentach widnieją hasła: „Aborcja w obronie życia”, „Make abortion great again”.

Uczestnicy demonstracji udają się pod Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, gdzie o 15 zapowiedziano kolejną manifestację; stamtąd protestujący Traktem Królewskim przejdą w kierunku Sejmu. Po tym zapowiadany jest przemarsz na ul. Nowogrodzką, przed siedzibę PiS.

Z kolei o godz. 15 ruszy ogólnopolska akcja „Biały piątek”, która polega na włączeniu się w modlitwę w intencji życia poczętego.

W poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję”. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Środowe i czwartkowe posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzin, która miała zająć się tym projektem, zostały odwołane.

O przyspieszenie prac nad projektem apelowali w ostatnim czasie m.in. jego autorzy oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego. O odrzucenie projektu apelują zaś środowiska opowiadające się za utrzymaniem obecnych rozwiązań, które przekonują, że zmiana przepisów przyczyni się m.in. do zwiększenia skali tzw. podziemia aborcyjnego.

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego – jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

No i już ruszają w Gorszym Sorcie z nowymi oświadczeniami związanymi z dzisiejszym #CzarnyPiątek #CzarnyProtest 😎#KOD pic.twitter.com/y6EDCuXXUo — KOW z KOD (@KOW_z_KOD) March 23, 2018

Procedowana ustawa to kolejna w ostatnim czasie próba zmian przepisów dotyczących dopuszczalności przerywania ciąży. We wrześniu 2016 r. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt „Ratujmy kobiety”, liberalizujący przepisy aborcyjne, a skierował do dalszych prac projekt komitetu „Stop aborcji”, zaostrzający prawo. Wywołało to burzliwe reakcje, m.in. tzw. czarny protest na ulicach miast przeciw proponowanym zmianom. Ostatecznie Sejm definitywnie odrzucił projekt.

Szalona młodzież ze świętokrzyskiego #KOD (Kielce + Starachowice) w drodze na #CzarnyProtest #CzarnyPiątek. Bo nikt nie będzie decydował o ich ciałach a tym bardziej macicach! 😎 pic.twitter.com/3mgiVidhSc — KOW z KOD (@KOW_z_KOD) March 23, 2018

#KOD Wrocław i środowiska feminazistyczne już w drodze do Stolicy na #CzarnyProtest 😎 pic.twitter.com/qXlTgO04vz — KOW z KOD (@KOW_z_KOD) March 23, 2018

Czytaj też: Magdalena Ogórek odleciała! Po tych słowach Internauci śmieją się i komentują [MEMY]

Nczas.com/ PAP/ Twitter