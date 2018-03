W ten weekend czeka nas zmiana czasu. Przestawimy zegarki o godzinę. Po raz ostatni?

W nocy z soboty na niedzielę będziemy spać o godzinę krócej. O 2:00 zegary zostaną przestawione na 3:00. Tym samym przejdziemy na czas letni, środkowoeuropejski.

Zmiana zawsze następuje w ostatnią niedzielę marca i pozostajemy w tej strefie czasowej do ostatniej niedzieli października. Wedy następuje przejście na czas zimowy, zwany naturalnym dla naszej strefy czasowej.

„Poselski projekt ustawy autorstwa PSL zakładający rezygnację ze zmiany czasu na letni i zimowy trafił do Sejmu jesienią 2017 roku. Jego twórcy chcą, aby od 1 października 2018 roku w Polsce przez cały rok obowiązywał czas letni” – przypomina Onet.pl.

Pomysł jednogłośnie został aprobowany przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych, ale na drodze do jego realizacji stanął rząd, który stwierdził, że projekt „niezgodny z obowiązującym prawem Unii Europejskiej” oraz „przedwczesny”.

„Na początku lutego 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do przeprowadzenia dogłębnej oceny zmiany czasu, dokonywanej dwa razy do roku i jeśli to konieczne, do zmiany przepisów” – przypomina Onet.pl.

Zobacz: Brutalnie pobili starszego mężczyznę w Pabianicach! Bandyta skopał staruszka bez litości [VIDEO]

Źródło: Onet/NCzas