Za ten wywiad Kaczyński będzie wściekły! Gowin ostro o własnym rządzie. „Nie kwestionuję tego”

Wicepremier Jarosław Gowin udzielił wywiadu dziennikowi „Polska The Times”. Polityk w dosyć krytyczny sposób wypowiedział się o aktualnym stanie rządu dobrej zmiany. Gowin był pytany o problemy gabinetu Mateusza Morawieckiego, ale również o swoje nastawienie do wiary i Kościoła w Polsce.

Nie kwestionuję tego, że mamy gorszy okres, pasmo rozmaitych błędów bądź skutecznych kontrataków opozycji – stwierdził minister. Dodał jednak, że do wyborów pozostało jeszcze sporo czasu i rząd jest w stanie wrócić do skutecznej pracy.

Wicepremier nie negował faktu, że rząd koalicji ma się coraz gorzej. Jego zdaniem wpłynęła na to seria nieszczęśliwych wypadków, które często odgrywają w polityce dużą rolę. Co ważniejsze, Gowina powiedział jednak, że w obozie dobrej zmiany pojawiała się arogancja.

Być może gdzieś w podświadomości poluzowaliśmy rygory, które nas do tej pory spajały – mówił w rozmowie z „Polska The Times”. Na pewno jedną z przyczyn naszych kłopotów jest to, że jak wszystkie rządy w Polsce po 1989 r. mamy kłopot z resortowością w rządzie. Brakuje wystarczająco dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Dużo zrobiliśmy, żeby to poprawić, ale dużo zostało tu jeszcze do zrobienia – dodał.

Zdaniem polityka jednym z przykładów błędnej polityki rządu jest nowelizacja ustawy o IPN, która wzbudziła tak duże kontrowersje na świecie. Stanowi ona przykład braku współpracy i skutecznej wymiany informacji między poszczególnymi resortami.

Gowin był również pytany o to, jak będzie spędzał Święta. Odpowiedział, że uważa, iż polityk nie powinien publicznie deklarować swojej wiary lub jej braku, a wyrażać ją w swojej działalności, w czasie głosowań i pracy nad ustawami.

Źródło: PAP/plus.polskatimes.pl