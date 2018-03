Afrykańskie powietrze płynie w kierunku Polski. Na Wielkanoc będziemy mieli lato? [PROGNOZA POGODY]

Fala ciepłego powietrza, które nadchodzi z Afryki przybędzie do Polski w Wielkanoc. Jak informuje Ryszard Olędzki z Meteo ICM w przyszły weekend Polacy będą mogli cieszyć się dobrą pogodą i temperaturą, która wynosić będzie ponad 20 stopni celsjusza.

Mrozy, które utrzymywały się przez długi czas, w najbliższym czasie znikną w wielu regionach Polski. W ten weekend temperatura zaczęła rosnąć. Już w nocy z piątku na sobotę stan powyżej 0 st. C dominował w znacznej części kraju.

W dzień mieszkańcy wschodniej części kraju mogli liczyć nawet na 15 stopni. Nieco chłodniej, bo 8-10 st. C było i będzie na południu. Ale prawdziwy atak ciepła czeka nas za tydzień – w czasie świąt.

Według najnowszych prognoz przyszły weekend będzie się zaliczał do wyjątkowo ciepłych w znaczej części kraju. Według szacunków amerykańskiego GFS, mieszkańcy Podkarpacia w Wielką Sobotę mogą liczyć na 22 st. C., a w Wielką Niedzielę nawet na 25 st. C. Szczególnie optymistycznie jawią się prognozy dla południa Polski. Tam będzie już prawie lato.

To wynik płynącego do Polski ciepłego powietrza znad Afryki. Tego samego, który przywiózł nad Grecję tumany pustynnego pyłu, pokrywając Kretę żołto-pomarańczowym osadem.

Z modeli pogodowych wynika, że w północnej części kraju będzie nieco chłodniej. Tam podczas świąt od 9 do 11 stopni z okazyjnymi opadami deszczu. W lany poniedziałek może tam wystąpić deszcz ze śniegiem.

