Bohaterski policjant który poświęcił życie za jedną z zakładniczek wziął ślub na kilka godzin przed śmiercią. Cały świat składa mu hołd

45-letni podpułkownik francuskiej żandarmerii Arnaud Beltrame został ciężko ranny po tym, jak dobrowolnie oddał się w ręce islamisty w zamian za jedną z zakładniczek 25-letniego islamisty Redouane Lakdima po ataku na supermarket w Trebes. Na kilka godzin przed śmiercią wziął w szpitalu ślub ze swoją partnerką, Marielle.

Uroczystość miała miejsce w szpitalu w Carcassonne. Ojciec Jean-Baptiste, który udzielał ślubu powiedział, że „para spędziła ze sobą 30 godzin przygotowując się do ceremonii. Arnaud Beltrame był ciężko ranny i szanse na to, że przeżyje, były małe. Mimo to on i jego narzeczona zdecydowali się zawrzeć związek małżeński.

Arnaud i Marielle planowali ślub od dwóch lat. Pobrać mieli się w czerwcu tego roku. Niestety, w piątek podpułkownik Beltrame został ze swoim oddziałem wezwany do miasteczka Trebes, gdzie uzbrojony islamista pochodzenia marokańskiego zaatakował supermarket Super U i wziął ok. 50 zakładników. Zastrzelił szefa sklepu i jeszcze jedną osobę.

Beltrame przybył na miejsce jako jeden z pierwszych. Gdy zobaczył, że Lakdim jako żywej tarczy używa jednej z kobiet, dobrowolnie zaproponował, że wznamian za nią on może zostać zakładnikiem. Miał w kieszeni włączony telefon komórkowy, dzięki czemu jego koledzy mogli słyszeć, co dzieje się w sklepie.

Prawdopodobnie terrorysta zorientował się w podstępie i postanowił zabić policjanta. Beltrame otrzymał czterokrotny postrzał, bandyta próbował mu też poderżnąć gardło. Gdy policjanci na zewnątrz usłyszeli strzały, nastąpił szturm. Lakdim został zabity, a ciężko rannego Beltrame przewieziono do szpitala. Była tam już jego narzeczona. Gdy odzyskał przytomność, para zdecydowała się na ślub. Niestety, kilka godzin później bohaterski policjant zmarł.

Beltrame jest dziś bohaterem na całym świecie, hołd składają mu policjanci z różnych krajów i zwykli ludzie. Jego przełożeni podkreślają, że był to nieustraszony człowiek. W 2003 roku wybrano go do elity francuskiej żandarmerii GSIGN. W 2005 roku służył w Iraku, gdzie otrzymał wysokie odznaczenie. Po powrocie z misji służył pewien czas w Gwardii Republikańskiej, ochraniającej pałac prezydenta Francji. W 2012 roku został odznaczony Legią Honorową.

W ubiegłym roku został szefem jednostki żandarmerii w Aude.

Policjant Arnaud Beltrame zginął śmiercią bohatera. Policjanci @PolskaPolicja składają szczere kondolencje zapewniając o pełnej solidarności w tych trudnych chwilach. Jak mawiał polski poeta Jan Kochanowski „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie”🇵🇱🇫🇷 https://t.co/bHdmn7QMtg — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 24 marca 2018

Beltrame jest czwartą śmiertelną ofiarą islamskiego zabójcy. Pierwszym zabitym, jeszcze w czasie ataku terrorysty w Carcassone, był pasażer samochodu Opel, który Lakdim ukradł a następnie pojechał nim do Trebes. Kierowca auta, 27-letni Portugalczyk Renato Silva, w stanie ciężkim przebywa w szpitalu w Perpignan. Oprócz tego w ataku rannych zostało 15 osób.

W sobotę francuska policja ujawniła, że znalazła trzy ładunki wybuchowe w supermarkecie w Trebes – poinformowały źródła sądowe. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi specjalna prokuratura antyterrorystyczna z Paryża. W supermarkecie znaleziono też pistolet kaliber 7.65 oraz nóż myśliwski; w mieszkaniu napastnika – 26-letniego Redouane’a Lakdima – policja odkryła zapiski odnoszące się do Państwa Islamskiego, które wydają się być testamentem sprawcy.

