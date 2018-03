Dwunastolatek wezwał policję po tym jak włamywacze wzięli na zakładników jego rodzinę

Dwunastoletni chłopiec zadzwonił na policję po tym, jak brutalny gang czterech mężczyzn wtargnął do domu w którym przebywał z rodziną.

Przestępcy wdarli się na teren prywatnej posiadłości w Chislehurst około godziny 18.30, gdy rodzina była w domu. Nie uzyskawszy żadnej odpowiedzi po tym jak zadzwonili użyli łomu by przedostać się do środka przez drzwi balkonowe.

Jeden z mężczyzn chwycił 12 letniego chłopca i zatargał przez korytarz do miejsca, w którym przebywała reszta rodziny. Dziadkowie oraz 14-letnia siostra chłopca. Twarz jego 81-letniego dziadka spryskali nieznaną substancją. Następnie gang przeszukał dom w poszukiwaniu cennych przedmiotów. Zmusili również 14-letnią dziewczynkę, by ta poszła z nimi na górę i wskazała znajdujące się tam kosztowności.

W tym czasie, gdy przestępcy byli zajęci rabunkiem, chłopiec chwycił za telefon i zadzwonił na policję. W rozmowie z The Telegraph, ojciec chłopca powiedział, że syn zdążył schować telefon do kieszeni nim włamywacze zaczęli przeszukiwać dom.

„Wziął telefon do kieszeni i podał go mojej mamie, która do mnie zadzwoniła. Mój syn również zadzwonił na policję, kiedy mężczyźni poszli na górę. Byłem w pracy, kiedy dostałem telefon, ale kiedy wróciłem do domu, mężczyźni zniknęli”.

Gdy tylko przestępcy zorientowali się, że policja została wezwana, szybko wypełnili czarną, szkolną torbę cennymi przedmiotami i uciekli.

Podejrzani są opisywani jako czterej, krępi, biali mężczyźni, w wieku około 20 lat. Wszyscy nosili buty w stylu Converse All Star, czapki baseballowe i kurtki w puffa. Poruszali się srebrnym mercedesem.

Ojciec chłopca, który chciał pozostać anonimowy, dodał, że wśród skradzionych przedmiotów znajdowały się rodzinne pamiątki, które miały wartość nie tylko materialną, ale również sentymentalną.

Niektóre przedmioty miały znaczenie dla rodziny, ale to wszystko można zastąpić. Jestem po prostu szczęśliwy, że nikomu nic się nie stało – mówi.

Policja informuje, że w okolicy doszło już do czterech włamań dokonanych w ten sam sposób za które odpowiada najprawdopodobniej ta sama grupa i prosi o kontakt w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, które pomogłyby w schwytaniu sprawców.

Czytaj też: Zmarł bohaterski policjant, który zgłosił się do wymiany za zakładniczkę w zaatakowanym przez islamistę supermarkecie [VIDEO]

Czytaj też: Rosyjski minister pali się ze wstydu. „Musimy importować gnój z Polski”